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Can Polat'ın silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyede

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İzmir Çeşme'de bir otel önünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat cinayetine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul'da adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Olay

Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde, 3 Haziran'daki silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Öldürülen kişinin kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmişti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir
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