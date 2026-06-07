Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Van'ın Çaldıran ilçesinde, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolundaki Özalp yol ayrımında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen katliam gibi kazada acı bilanço netleşti. Salahane Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kiraz ailesinden Selbet, Emre, Yunus ve Havvanur Kiraz olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı aileden yaralanan Tubanur ve Levent Kiraz'ın hastanedeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
- Van-Ağrı sınırındaki Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
- Ölenlerin kimlikleri Selbet Kiraz, Emre Kiraz, Yunus Kiraz ve Havvanur Kiraz olarak belirlendi; yaralılar Tubanur Kiraz ve Levent Kiraz yoğun bakımda tedavi altında.
- Kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar aynı aileden (Kiraz ailesi) ve Çaldıran'a bağlı Salahane Mahallesi nüfusuna kayıtlı.
Van-Ağrı sınır hattında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Özalp yol ayrımında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki araç kafa kafaya çarpıştı.
KİRAZ AİLESİ YASA BOĞULDU
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi.
Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, kazanın acı bilançosu ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların, Çaldıran ilçesine bağlı Salahane Mahallesi nüfusuna kayıtlı aynı aileden olduğu öğrenildi.
İSİMLER BELLİ OLDU
Feci kazada yaşamını yitirenlerin Selbet Kiraz, Emre Kiraz, Yunus Kiraz ve Havvanur Kiraz oldukları belirlenirken, kazadan yaralı olarak kurtulan ve ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan Tubanur Kiraz ile Levent Kiraz’ın ise tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.
ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaza nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Güvenlik güçleri, kazanın oluş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.