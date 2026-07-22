YKS sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır? YKS itirazında hangi belgeler gerekiyor?

Yks sonuçlarının açıklanmasının ardından puanı veya yerleştirme sonucuyla ilgili inceleme talebinde bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen resmi başvuru prosedürünü takip etmek zorundadır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarının yeniden incelenmesine ilişkin başvuruların yalnızca belirlenen usuller çerçevesinde kabul edildiğini belirtmektedir. Peki, YKS sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır? İşte ÖSYM kılavuzunda yer alan resmi bilgiler doğrultusunda başvuru sürecinin ayrıntıları.

YKS SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

YKS sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, sınav veya yerleştirme sonucunun yeniden incelenmesini talep etmeleri halinde başvurularını "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" ile yapmaları gerekmektedir.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre;

Adaylar, sınav veya yerleştirme sonucunun yeniden incelenmesini istediklerini açıkça belirten bir dilekçe hazırlamalıdır.

Başvurularda mutlaka Genel Amaçlı Dilekçe Örneği veya bu dilekçenin fotokopisi kullanılmalıdır.

Dilekçede adayın ÖSYM numarasının ilgili kutulara doğru şekilde yazılması zorunludur.

Kimlik bilgileri eksiksiz doldurulmalı ve başvuru konusu açık şekilde belirtilmelidir.

İmzalanmamış veya eksik bilgi içeren dilekçeler işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.

ÖSYM, adayların dilekçe göndermeden önce talep ettikleri bilginin kılavuzda yer alıp almadığını kontrol etmelerinin yararlı olacağını da belirtmektedir.

BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adayların dilekçelerine, ÖSYM tarafından belirtilen banka hesabına yatırılan ücreti gösteren banka dekontunu eklemeleri gerekmektedir.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre;

Dekont eklenmeyen başvurular işleme alınmaz.

Dilekçe ile birlikte ödeme belgesi de başvuru evrakı arasında bulunmalıdır.

DİLEKÇE NEREYE GÖNDERİLİR?

Hazırlanan dilekçeler;

PTT aracılığıyla "ÖSYM Sınav Hizmetleri Bölümü"ne gönderilebilir.

İstenmesi halinde aday tarafından şahsen ÖSYM Ankara Bürosuna teslim edilebilir.

ÖSYM Ankara Bürosunun kılavuzda belirtilen adresi şöyledir:

Karyağdı Sokak No: 28, Aşağıayrancı / Ankara

BAŞVURU SÜRESİ KAÇ GÜN?

ÖSYM'nin yayımladığı kurallara göre sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adayların başvurularını;

Sonuçların basın yoluyla açıklanmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde yapmaları gerekmektedir.

Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin tarih damgası esas alınmaktadır.

Belirlenen sürenin ardından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

ÖSYM'NİN DİLEKÇELER İÇİN BELİRLEDİĞİ KURALLAR

ÖSYM'ye gönderilecek dilekçelerin işleme alınabilmesi için bazı temel şartların eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.

Buna göre;

ÖSYM numarası doğru yazılmalıdır.

Kimlik bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır.

Başvuru konusu açık şekilde belirtilmelidir.

Dilekçe imzalanmalıdır.

Gerekli görülen banka dekontu eklenmelidir.

Eksik bilgi bulunan veya imzasız gönderilen dilekçeler değerlendirmeye alınmamaktadır.

ÖSYM ayrıca, dilekçe ekinde posta pulu veya para gönderilmesine gerek olmadığını da kılavuzunda belirtmektedir.

SINAV EVRAKLARI NE KADAR SÜRE SAKLANIYOR?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınava ilişkin evraklar;

Sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü süreyle saklanmaktadır.

Bu sürenin sonunda sınav evrakları imha edilmektedir.

Ayrıca ÖSYM, elinde bulunan sınav evraklarının aslı veya fotokopisinin yargı organları dışında hiçbir kişi ya da kuruma, aday dahil, gösterilmeyeceğini veya verilmeyeceğini ifade etmektedir.