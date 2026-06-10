YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA (osym.gov.tr) 2026: YKS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ( Yks ) sayılı günler kala adayların gündemindeki en önemli başlıkların başında sınav giriş belgeleri geliyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak milyonlarca aday, sınava hangi okulda ve hangi salonda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruyu bekliyor. Peki, 2026 YKS yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA (osym.gov.tr)

2026 YKS sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınava girecekleri yerleri öğrenebilecek. Belgelere erişim için adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekecek.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı bina bilgisi, salon numarası, sıra numarası ve oturum detayları yer alacak. Adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamaları adına belgelerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgeleri yalnızca adayların kişisel erişimine açık olacak ve her aday kendi bilgilerini sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 YKS sınav yerleriyle ilgili resmi açıklama, sınava hazırlanan adaylar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Ancak ÖSYM tarafından yapılacak duyuru beklenmeye devam ediyor.

YKS’ye katılacak adayların sınava hangi okulda girecekleri, hangi salonda bulunacakları ve oturum bilgileri sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte netlik kazanacak.

ÖSYM’nin merkezi sınav uygulamalarındaki genel takvimi dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlandığı biliniyor. Bu nedenle adaylar, yapılacak resmi duyurulara odaklanmış durumda bulunuyor.

YKS YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor.

2026 YKS oturumlarının 20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olması nedeniyle sınav giriş yerlerinin 10-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

Resmi duyurunun ardından adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek ve sınava katılacakları merkez bilgilerini görüntüleyebilecek.

YKS kapsamında uygulanacak oturumların tarih ve saatleri ise şu şekilde:

TYT Oturumu

Oturum – Temel Yeterlilik Testi (TYT)

20 Haziran 2026 Cumartesi

Saat: 10.15

AYT Oturumu

Oturum – Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

21 Haziran 2026 Pazar

Saat: 10.15

YDT Oturumu

Oturum – Yabancı Dil Testi (YDT)

21 Haziran 2026 Pazar

Saat: 15.45