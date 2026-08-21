2026 YKS ek tercih süreci için adayların bekleyişi sürüyor. Ek tercih tarihleri ve kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı merak edilirken, gözler ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. YKS ek tercihler başladı mı? 2026 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Detaylar haberimizde.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

2026 YKS ek tercihler henüz başlamadı. ÖSYM tarafından 2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe ilişkin resmi bir takvim henüz ilan edilmedi.

2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle adayların ek tercih işlemleri için kesin bir tarih bulunmuyor.

Mevcut süreçte üniversitelerin ilk yerleştirme kapsamında kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından boş kalan kontenjanların ÖSYM'ye bildirilmesi bekleniyor. Verilen bilgilere göre ek tercih sürecinin Eylül ayının ilk haftası içerisinde başlatılması bekleniyor.

Ancak bu tarih henüz ÖSYM tarafından kesinleştirilmiş bir tarih değildir. Ek tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihleri, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.

ÖSYM'nin 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin duyurusunda, kayıt hakkı kazanan adayların üniversitelere kayıtlarının 24-28 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Dolayısıyla ek yerleştirme takviminin açıklanabilmesi için öncelikle ilk yerleştirme sonrası oluşacak boş kontenjanların belirlenmesi gerekiyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2026 YKS sayfasında şu aşamada 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yer alırken, ek yerleştirmeye ilişkin yeni kılavuz henüz yayımlanmış değil.

Ek yerleştirme işlemlerinin başlayabilmesi için ÖSYM tarafından 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunun yayımlanması gerekiyor. Bu kılavuz yayımlandığında adaylar ek yerleştirme kapsamında tercih edilebilecek programları, ilgili kontenjanları, taban puanları ve özel koşulları inceleyebilecek.

Ek yerleştirme kılavuzunda, ilk merkezi yerleştirmelerin ardından dolmayan veya kayıt işlemleri tamamlanmadığı için boş kalan ön lisans ve lisans programlarına ilişkin kontenjanların yer alması bekleniyor.

ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki YKS uygulamalarında da ek yerleştirme için ayrıca kılavuz ve tablolar yayımlandığı görülüyor. Örneğin ÖSYM'nin arşivinde 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu ve Tabloları 25 Eylül 2025 tarihinde yer aldı.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme başvuruları dijital ortamda gerçekleştirilecek. Tercih işlemlerinin posta veya elden verilen formlarla yapılması öngörülmüyor.

Adayların ek yerleştirme süreci başladığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlem yapması gerekiyor. Verilen bilgilere göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

Adaylar ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle giriş yapacak.

Sistemde yer alan 2026-YKS Ek Yerleştirme sekmesi üzerinden tercih listesi oluşturulacak.

Tercih edilecek programların kontenjan kodları sisteme girilecek.

Tercihler onaylanacak.

Ek yerleştirme ücretinin yatırılmasıyla başvuru tamamlanacak.

Ek yerleştirme sürecinde kullanılacak kesin bilgiler, ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile netleşecek.

KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR, KİMLER YAPAMAZ?

Ek yerleştirme hakkından yararlanabilecek adaylara ilişkin kurallar ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alacak.

Verilen bilgilere göre 2026 YKS genel yerleştirmesinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecek. İlk aşamada hiç tercih yapmamış adayların da ek yerleştirme hakkından yararlanabilmesi öngörülüyor.

Merkezi yerleştirme sonucunda bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilen adaylar ise kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek tercih hakkından yararlanamayacak.

ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki ek yerleştirme uygulamasında da merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ek yerleştirme için başvuru yapamayacağı belirtilmişti.

2026 yılına ilişkin kesin kurallar ise ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile birlikte netleşecek.

EK TERCİH SÜRECİNDE BOŞ KONTENJANLAR BELİRLENECEK

2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt süreci başlayacak. ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre kayıtlar 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İlk yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanların belirlenmesiyle birlikte ek yerleştirme sürecine ilişkin hazırlıkların tamamlanması bekleniyor. Ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla adayların hangi programlarda boş kontenjan bulunduğunu ve bu programlara ilişkin şartları görmesi mümkün olacak.

Şu an için 2026 YKS ek tercih tarihleri ve 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmış değil. ÖSYM'nin resmi internet adresinde yapılacak duyuru, ek tercih sürecinin kesin tarihlerini ve uygulanacak kuralları ortaya koyacak.

Konuya ilişkin resmi açıklama ÖSYM tarafından yapıldığında ek tercih tarihleri ve kılavuz bilgileri güncellenecektir.