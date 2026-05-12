Yılmaz Vural kaç farklı futbol takımı çalıştırmıştır?
Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Programda sorulan soruların cevapları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, merak edilen detaylar gündem oluyor. Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural kaç farklı futbol takımı çalıştırmıştır?
Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural kaç farklı futbol takımı çalıştırmıştır?
ÜNLÜ TEKNİK DİREKTÖR YILMAZ VURAL KAÇ FARKLI FUTBOL TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTIR?
17
20
27
31
Cevap : 31
Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı bazı takımlar
Gençlerbirliği
Konyaspor
Bursaspor
Antalyaspor
Denizlispor
Samsunspor
Kasımpaşa
Eskişehirspor
Göztepe
Karşıyaka
Altay
Adanaspor
İstanbulspor
Manisaspor
Gaziantepspor
Kocaelispor
Çaykur Rizespor
Orduspor
Sakaryaspor
Malatyaspor
Erzurumspor
BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?
Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.
BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.