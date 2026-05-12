Yılmaz Vural kaç farklı futbol takımı çalıştırmıştır?

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Programda sorulan soruların cevapları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, merak edilen detaylar gündem oluyor. Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural kaç farklı futbol takımı çalıştırmıştır?

ÜNLÜ TEKNİK DİREKTÖR YILMAZ VURAL KAÇ FARKLI FUTBOL TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTIR?

17

20

27

31

Cevap : 31

Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı bazı takımlar

    Gençlerbirliği

    Konyaspor

    Bursaspor

    Antalyaspor

    Denizlispor

    Samsunspor

    Kasımpaşa

    Eskişehirspor

    Göztepe

    Karşıyaka

    Altay

    Adanaspor

    İstanbulspor

    Manisaspor

    Gaziantepspor

    Kocaelispor

    Çaykur Rizespor

    Orduspor

    Sakaryaspor

    Malatyaspor

    Erzurumspor


    BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

    Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

    BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

    Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

    Osman DEMİR
    Haber YorumlarıAkın Kaplan:

    31 takım! Ya tamam işte hepsi de aynı, erkek egosunun birer oyun alanı! Futbol dünyası kadar patriarkal başka yer yok ki! Bunun da bir önemi yok açıkçası!

    Haber YorumlarıEsra Ünal:

    yani yılmaz vural bunca takımı yönetmişken bize hep erkek antrenörler gösterilmesi çok garip değil mi? kadın teknik direktörler neden hiç yoktur hocam, çünkü sistem böyle işliyor işte.

    Haber YorumlarıCemil Şahin:

    Yılmaz Vural'ın kariyer yolculuğu çok ilginç tabii, ama ben daha çok merak ettim programda hayvanlar konusunda ne sorular soracaklar? Her neyse, 31 takım çalıştırmışmış adam. Futbolda hep insanlar konuşuluyor ama bu kadar takımı idare etmek demek çok farklı insanlarla iş görmek demektir. Hayvanlara karşı davranışlarını da merak ediyorum açıkçası.

    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

