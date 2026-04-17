Uşak’ın Eşme ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan hakkında gözaltı kararı verilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “irtikap” suçlaması çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında belediyeye yönelik operasyon düzenlenirken, Yılmaz Tozan ile birlikte eşi ve bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Yılmaz Tozan kimdir, eşi kimdir? Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan neden gözaltına alındı? Detaylar...

YILMAZ TOZAN KİMDİR?

Yılmaz Tozan, 1973 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini doğup büyüdüğü Eşme’de tamamlayan Tozan, eğitim hayatının ardından iş yaşamına atılarak ticaret alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Uzun yıllar farklı ticari girişimlerde bulunarak bölgesinde iş hayatı içerisinde aktif bir rol üstlenmiştir.

Siyasi kariyerine 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım atan Yılmaz Tozan, Uşak İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır. Bu süreçte yerel hizmetlerin geliştirilmesi, kırsal kalkınma projelerinin desteklenmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesi konularında faaliyet göstermiştir. İl genel meclis üyeliği döneminde yerel yönetim tecrübesi kazanarak siyasi kariyerini güçlendirmiştir.

2024 yerel seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Yılmaz Tozan, Eşme Belediye Başkanı seçilmiştir. Belediye başkanlığı döneminde ilçenin altyapı, şehirleşme ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtilmektedir. Yılmaz Tozan evli ve bir çocuk babasıdır.

YILMAZ TOZA'IN EŞİ KİMDİR?

Yılmaz Tozan’ın eşi Burcu Tozan’dır. Yapılan açıklamalara ve kamuya yansıyan bilgilere göre Burcu Tozan, Uşak’ın Eşme ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen isimler arasında yer almıştır.

UŞAK EŞME BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ TOZAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eşme Belediyesi hakkında “irtikap” suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtilmiştir. Soruşturma çerçevesinde Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve toplam 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyon sonucunda Yılmaz Tozan, Burcu Tozan ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmiştir. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü ifade edilmiştir.

Operasyon kapsamında Eşme Belediyesi’nde de arama yapıldığı, bu aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu açıklanmıştır. El konulan dijital materyallerin soruşturma dosyası kapsamında incelenmek üzere emniyete götürüldüğü belirtilmiştir.

Soruşturmanın, “irtikap” iddiası çerçevesinde yürütüldüğü ve elde edilen deliller doğrultusunda adli sürecin devam ettiği aktarılmıştır. Gözaltı işlemleri sonrasında şüphelilerin emniyetteki ifade süreçlerinin sürdüğü bilgisi kamuoyuna yansımıştır.