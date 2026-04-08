Yılmaz Özdil Sözcü TV'den neden istifa etti? Yılmaz Özdil'den ilk açıklama!

Türkiye medya gündemi, Yılmaz Özdil’in Sözcü TV ve Sözcü Medya Grubu ile yollarını ayırmasıyla yeniden hareketlendi. Yaklaşık üç ay önce grubun başına getirilen deneyimli gazetecinin ani ayrılığı, kamuoyunda merak uyandırdı. Özdil’in istifasının ardından yaptığı açıklamalar, sürecin arka planına dair önemli ipuçları içerirken, medya sektöründe de geniş yankı buldu. Peki, Yılmaz Özdil Sözcü TV'den neden istifa etti? Detaylar haberimizde.

YILMAZ ÖZDİL SÖZCÜ TV'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Yılmaz Özdil, Sözcü Medya Grubu’ndaki görevinden ayrıldığını kamuoyuna doğrudan kendisi duyurdu. Ancak istifanın gerekçesine ilişkin detaylı ve spesifik bir neden paylaşılmadı. Açıklamalarında, ayrılığın arka planını daha sonra konuşacağını ifade etti.

YILMAZ ÖZDİL'DEN İLK AÇIKLAMA!

İstifasının hemen ardından kendi YouTube kanalı üzerinden açıklama yapan Yılmaz Özdil, şu ifadeleri kullandı:

“Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Neden ayrıldığımı konuşacağız. Zübüğe 'zübük', guguk kuşu yumurtalarına 'gukuk kuşu yumurtaları', hırsıza 'hırsız' demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz”

İKİNCİ KEZ GÖREVE GELMİŞTİ

Yılmaz Özdil’in Sözcü TV ile ilişkisi yeni değil. Kanalın yaklaşık 3 yıl önce kurulmasının ardından ilk yönetim kadrosunda yer alan Özdil, kısa süre içinde bu görevden ayrılmıştı. Daha sonra, Aralık ayı başında yeniden Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirildi. Bu atama ile birlikte Sözcü TV yönetimi de kendisine emanet edildi. Ancak bu ikinci dönem de uzun sürmedi ve yaklaşık üç ayın ardından yollar yeniden ayrıldı.