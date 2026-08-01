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Tantunicide oturan site yöneticisine silahlı saldırıda yaralandı; olay anı kamerada

Tantunicide oturan site yöneticisine silahlı saldırıda yaralandı; olay anı kamerada
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MERSİN'de kimliği belirsiz kasklı şüpheli, tantunicide oturan site yöneticisi A.G.'ye tabancayla ateş açarak yaraladı.

MERSİN'de kimliği belirsiz kasklı şüpheli, tantunicide oturan site yöneticisi A.G.'ye tabancayla ateş açarak yaraladı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir sitede yöneticilik yapan A.G., arkadaşlarıyla birlikte tantunicide oturduğu sırada, yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen kasklı şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Açılan ateş sonucu yaralanan A.G.'ye ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.G. tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harete geçerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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