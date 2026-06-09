Yıllık izin SON DAKİKA! Hafta sonu tatili yıllık izinden sayılır mı? Yargıtay yıllık izin kararları...

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme, yıllık izin uygulamalarına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmalara açıklık getirdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan emsal nitelikteki karar, yıllık ücretli izin kullanan çalışanların hafta tatili günlerine ilişkin haklarını netleştirdi. Peki, Hafta sonu tatili yıllık izinden sayılır mı? Yargıtay yıllık izin kararları nedir? Detaylar...

HAFTA SONU TATİLİ YILLIK İZİNDEN SAYILIR MI?

Kararda açık şekilde belirtildiği üzere, işçinin yıllık ücretli izin kullandığı dönem içerisinde yer alan hafta tatili günleri yıllık izin hakkından düşülemeyecek. Çünkü hafta tatili, yıllık izin hakkından bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken anayasal bir dinlenme hakkı niteliği taşıyor.

Bu nedenle çalışanın izin süresi hesaplanırken yalnızca yıllık izin günleri dikkate alınacak, hafta sonuna denk gelen dinlenme günleri ayrıca korunacak. Böylece işçiler, yıllık izin haklarından eksilme yaşamadan izinlerini kullanabilecek.

Yargıtay’ın değerlendirmesi, işçinin dinlenme hakkının korunmasını esas alan iş hukuku yaklaşımının önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

YARGITAY YILLIK İZİN KARARLARI NEDİR?

Son yıllarda Yargıtay tarafından verilen yıllık izin kararları, çalışan haklarının korunmasına yönelik önemli ilkeler ortaya koyuyor.

Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre yıllık ücretli izin hakkı vazgeçilemez bir işçi hakkı olarak kabul ediliyor. İşverenlerin yıllık izin kullandırdığını ispat etmesi gerekirken, izin kayıtlarının yazılı belgelerle desteklenmesi zorunlu tutuluyor.

Son emsal kararda da dikkat çeken noktalardan biri ispat yükümlülüğünün işverende olması oldu. İşveren, çalışanın yıllık izinlerini kullandığını yazılı izin formları, imzalı belgeler veya resmi kayıtlarla ortaya koymak zorunda.

Bu yaklaşım, çalışma hayatında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

ÇALIŞAN HAKLARI

Çalışan hakları kapsamında yıllık ücretli izin, en temel sosyal haklardan biri olarak kabul ediliyor. İş Kanunu’na göre işçiler belirli kıdem sürelerini tamamladıktan sonra yıllık ücretli izin kullanma hakkına sahip oluyor.

Yıllık izin uygulamasının temel amacı, çalışanın fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlamak. Bu nedenle izin hakkının eksik kullandırılması veya yanlış hesaplanması çalışan açısından hak kaybına yol açabiliyor.

Yargıtay'ın son kararı da çalışanların dinlenme hakkını güçlendiren ve izin sürelerinin eksiksiz kullanılmasını amaçlayan önemli bir hukuki değerlendirme olarak öne çıkıyor.

HAFTA SONU İZİN HESABI

Hafta sonu izin hesabı konusu özellikle uzun süreli izin planlamalarında sıkça gündeme geliyor.

Yeni karara göre işverenler, yıllık izin süresini hesaplarken hafta tatili günlerini yıllık izin süresinden düşemeyecek. Çalışanın izin kullandığı döneme denk gelen hafta sonları ayrıca değerlendirilmek zorunda olacak.

Bu durum özellikle iki veya üç haftalık izin kullanan çalışanlar açısından önem taşıyor. Çünkü izin süresine denk gelen hafta tatilleri artık yıllık izin günlerinden eksilmeyecek.

Uzmanlar, izin hesaplamalarının mevzuata uygun yapılmaması halinde iş uyuşmazlıklarının ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

YILLIK İZİN SÜRESİ HESAPLAMA

Yıllık izin süresi hesaplama işlemi yapılırken öncelikle çalışanın kıdem süresi dikkate alınıyor.

İş Kanunu kapsamında;

1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi bulunan çalışanlara en az 14 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmet süresi bulunan çalışanlara en az 20 gün,

15 yıl ve üzeri hizmet süresi bulunan çalışanlara ise en az 26 gün yıllık ücretli izin hakkı tanınıyor.

Yargıtay’ın son kararı sonrasında bu sürelerin hesaplanmasında hafta tatili günlerinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanmış oldu.

Dolayısıyla izin planlaması yapılırken yalnızca takvim günleri değil, hafta tatilleri ve ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınmalı.

İŞÇİ İZİN HAKLARI

İşçi izin hakları, çalışma yaşamında sosyal devlet anlayışının en önemli unsurları arasında yer alıyor.

Yıllık ücretli izin hakkı sadece bir izin uygulaması değil, aynı zamanda işçinin sağlık, güvenlik ve verimlilik açısından korunmasını amaçlayan temel bir düzenleme olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle işverenlerin izin kayıtlarını düzenli tutması, çalışanların ise haklarını bilmeleri büyük önem taşıyor. Yargıtay’ın son kararı da işçi izin haklarının korunmasına yönelik güçlü bir hukuki çerçeve sunuyor.

YILLIK İZİN MEVZUATI

Yıllık izin mevzuatı, temel olarak 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenleniyor.

Mevzuatta yıllık ücretli izin hakkının bölünmesi, kullandırılması, kayıt altına alınması ve hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı hükümler bulunuyor.

Yargıtay kararları da bu mevzuat hükümlerinin uygulamada nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin önemli yol gösterici kaynaklar arasında yer alıyor.

Son emsal karar, hafta tatili günlerinin yıllık izin kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini açık şekilde ortaya koyarak uygulamadaki tereddütleri önemli ölçüde giderdi.