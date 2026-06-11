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Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin

Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
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Son üç Dünya Kupası şampiyonunu doğru tahmin eden ekonomist Joachim Klement, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı Hollanda'nın kazanacağını öngördü. Daha önce üç kez final oynayan Hollanda, tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

  • Joachim Klement, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası şampiyonlarını doğru tahmin etti.
  • Klement, 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın şampiyon olacağını öngördü.
  • Hollanda, tarihinde üç kez Dünya Kupası finali oynadı ancak hiç kazanamadı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sona erdi. Turnuva öncesinde futbol otoriteleri İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Arjantin'i favoriler arasında gösterirken, dikkat çeken bir tahmin Joachim Klement'ten geldi.

SON 3 ŞAMPİYONU DOĞRU TAHMİN ETTİ

Ekonomist ve matematikçi Joachim Klement, geçmiş Dünya Kupaları öncesinde yaptığı tahminlerle adından söz ettirmişti. Klement, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın, 2018'de Fransa'nın ve 2022'de Arjantin'in şampiyon olacağını öngörmüş ve tahminleri doğru çıkmıştı.

BU KEZ HOLLANDA DEDİ

Futbol analizlerinde kullandığı veri modelleriyle tanınan Klement, 2026 Dünya Kupası'nın sürpriz şampiyon adayını Hollanda olarak gösterdi. Birçok uzmanın favori olarak gösterdiği ülkelerin aksine Hollanda'yı öne çıkaran Klement'in tahmini dikkat çekti.

TARİHİNDE HİÇ KAZANAMADI

Dünya futbolunun en önemli ülkelerinden biri olan Hollanda, daha önce üç kez Dünya Kupası finaline yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı. Portakallar, 1974'te Batı Almanya'ya, 1978'de Arjantin'e ve 2010'da İspanya'ya finalde mağlup olmuştu.

FAVORİLER ARASINDA YER ALMIYOR

2026 Dünya Kupası öncesinde İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Arjantin en güçlü adaylar olarak gösteriliyor. Hollanda ise birçok değerlendirmede ikinci planda kalsa da Joachim Klement'in veri modeli Portakallar'ı zirvede görüyor.

Alper Kızıltepe
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