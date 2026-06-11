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İngiltere Savunma Bakanı Healey istifa etti

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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, askeri harcamalar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Başbakan Starmer'a yazdığı mektupla istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, askeri harcamalar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa etti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, askeri harcamalar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a mektup yazarak istifa etti. Başbakan Starmer'ı artan tehdit döneminde ülkeyi savunmak için gereken hükümet kaynaklarını tahsis etmemekle suçlayan Healey, Starmer'a yazdığı mektupta, "Ülkenin artan tehditler karşısında bu dönemde ülkeyi savunmak için ihtiyaç duyduğu kaynakları tahsis edemediniz ve Hazine de bunu yapmak istemedi" dedi.

Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı, artan askeri harcamaların nasıl karşılanacağına yönelik görüşmeler sürdürüyor. Söz konusu bakanlıklar arasında aylardır devam eden görüşmelerdeki anlaşmazlık nedeniyle İngiltere'nin Savunma Yatırım Planı geçtiğimiz yıl ertelenmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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