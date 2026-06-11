Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
Adana'da Yüreğir Vergi Dairesi'nde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki B.T., işe gitmeyince arkadaşları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Düğününe yaklaşık iki ay kaldığı öğrenilen genç kadının ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi 80019 Sokak'ta yer alan Gündeşli Apartmanı'nın üçüncü katındaki 9 numaralı dairede kan donduran bir olay meydana geldi.
İCRA MÜDÜR YARDIMCISI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Yüreğir Vergi Dairesinde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki kadın B.T. sabah işe gelmeyince arkadaşları telefonla onu aradı. Ancak arkadaşları B.T.'ye ulaşamadı. Bunun üzerine iş arkadaşları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana gelen polis zili çaldı kapı bir türlü açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kilidi kırıp içeri girdi. Polisin evde yaptığı aramada genç kadın banyoda ölü bulundu.
2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI
Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenilen genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.