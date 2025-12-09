Yıldız Asyalı eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet mi gördü? Yıldız Asyalı kocasından şiddet mi gördü?

Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini iddia ederek gündeme bomba gibi düştü. Paylaştığı fotoğraflarda yüzündeki ve vücudundaki darp izlerini gösteren Asyalı, "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullanarak takipçilerinden destek istedi. Peki,gerçekten Yıldız Asyalı eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet mi gördü? Ortaya atılan iddiaların perde arkası haberimizde...

YILDIZ ASYALI EŞİ MUSTAFA SEMİH DEMİRCİ'DEN ŞİDDET Mİ GÖRDÜ?

Yıldız Asyalı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda maruz kaldığını belirttiği şiddeti gözler önüne serdi. Yüzünde, boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan morlukların fotoğraflarını paylaşan sanatçı, gördüğü şiddeti açık bir dille ifade etti. "Bu zor süreçte desteğinize ihtiyacım var" diyerek takipçilerine seslenen Asyalı'nın açıklaması kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDE ŞİDDET İDDİASI

Sanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Sessiz sedasız yapılan nikâh töreninin ardından çift hakkında çok fazla detay paylaşılmamış, Asyalı evliliğini özel yaşamının bir parçası olarak tutmayı tercih etmişti.

Ancak son açıklaması, evliliğinin erken döneminde ciddi sorunlar yaşadığını ortaya koydu. Asyalı, üçüncü kez nikâh masasına oturduğu bu evliliğinde de şiddet gördüğünü belirterek kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Sanatçı, yaşadığı süreci paylaşarak hem hukuki hem de psikolojik açıdan destek arayışında olduğunu belirtti.