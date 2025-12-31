2025 yılı geride kalırken dünya genelinde milyonlarca insan 2026'ya merhaba demek için geri sayıma geçti. Zaman dilimleri nedeniyle yeni yılın ilk saniyeleri her ülkede aynı anda yaşanmazken, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri bu küresel takvimin en ön sırasında yer aldı. Peki, Yılbaşına ilk hangi ülke giriyor? 2026 yılbaşı gecesini ilk hangi ülke kutlayacak? Kiribati nerede? Detaylar...

YILBAŞINA İLK HANGİ ÜLKE GİRİYOR?

Dünya genelinde yeni yılın ilk karşılandığı ülke, her zaman olduğu gibi Okyanusya'da yer alan Kiribati oldu. Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi'ne en yakın konumda bulunan bu ada ülkesi, 2025'in sona ermesiyle birlikte 2026'ya resmen ilk adımı atan ülke olarak kayıtlara geçti.

Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda yeni yıla giren ilk ülkeler arasında yer aldı. Zaman farkı nedeniyle Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları henüz 2025'i yaşarken, Pasifik'te 2026 çoktan başlamıştı. Bu durum, her yıl yılbaşı gecesinde küresel ajansların ve medya kuruluşlarının odağını Okyanusya'ya çeviriyor.

Yeni Zelanda'da özellikle Auckland kentinde düzenlenen kutlamalar dikkat çekti. Kent siluetinin önemli noktalarında gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2026'nın gelişi coşkuyla karşılandı. Auckland, yılbaşını erken kutlayan büyük şehirler arasında yer alarak küresel yayınlarda öne çıktı.

2026 YILBAŞI GECESİNİ İLK HANGİ ÜLKE KUTLAYACAK?

2026 yılbaşı gecesini ilk kutlayan ülke yine Kiribati oldu. Ülke, 2025'in bitişiyle birlikte yeni yıl kutlamalarını başlatan ilk devlet olarak dünya takviminde yerini aldı. Bu kronolojik öncelik, Kiribati'yi her yıl "yeni yılın başlangıç noktası" haline getiriyor.

Kiribati'yi takip eden Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda'da ise kutlamalar farklı tonlarda gerçekleşti. Yeni Zelanda'nın yanı sıra Avustralya'nın Sydney kenti de yılbaşı gecesinde dikkat çeken merkezlerden biri oldu. Sydney'de düzenlenen kutlamalar, yalnızca eğlenceyle değil, aynı zamanda anlamlı bir anma ile de öne çıktı.

Kentteki yılbaşı programı kapsamında, Bondi saldırısının kurbanları için yerel saatle 23.00'te bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu anma sırasında Sydney Liman Köprüsü'ne bir güvercin figürü yansıtıldı; köprü üzerindeki animasyonlarda "birlik" ve "barış" mesajları yer aldı. Kent merkezindeki tren istasyonlarında yapılan anonslarda ise yolculardan, saat 23.00'te telefonlarının ışıklarını açarak hayatını kaybedenler için sembolik bir dayanışma göstermeleri istendi. Böylece 2026'ya girerken toplumsal hafıza ve ortak değerler ön plana çıkarıldı.

KİRİBATİ NEREDE?

Kiribati, Pasifik Okyanusu'nun ortasında, Okyanusya bölgesinde yer alan bir ada ülkesidir. Ülkenin coğrafi konumu, onu Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi'ne en yakın ülkelerden biri yapar. Bu özel konum sayesinde Kiribati, her yıl yeni güne ve yeni yıla dünyadaki diğer ülkelerden önce girer.