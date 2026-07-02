Yiğit Onan Ömer Onan'ın oğlu mu, Yiğit Onan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna davet edilmesiyle gündeme gelen Yiğit Onan hakkında " Ömer Onan'ın oğlu mu?", "Yiğit Onan kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları yoğun ilgi görüyor. İşte Türk basketbolunun gelecek vadeden isimlerinden Yiğit Onan'ın biyografisi, basketbol kariyeri ve güncel kulüp hayatına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

YİĞİT ONAN KİMDİR?

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın genç uzun forvetlerinden Yiğit Onan, son dönemde gösterdiği performansla basketbolseverlerin dikkatini çekiyor. Eski milli basketbolcu Ömer Onan'ın oğlu olmasıyla da tanınan genç oyuncu hakkında "Yiğit Onan, Ömer Onan'ın oğlu mu?", "Yiğit Onan kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte Yiğit Onan'ın hayatı ve basketbol kariyerine dair merak edilenler.

YİĞİT ONAN ÖMER ONAN'IN OĞLU MU?

Evet, Yiğit Onan, Türk basketbolunun önemli isimlerinden eski milli basketbolcu Ömer Onan'ın oğludur. Babasının izinden giden Yiğit Onan, küçük yaşlardan itibaren basketbola yönelerek profesyonel kariyerine adım attı.

YİĞİT ONAN KİMDİR?

Yiğit Onan, 12 Temmuz 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan başarılı oyuncu, 2.08 metrelik boyu ve atletik yapısıyla kısa forvet ile uzun forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor. Genç yaşına rağmen Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde farklı takımlarda forma giyerek önemli bir deneyim kazandı.

YİĞİT ONAN KAÇ YAŞINDA?

12 Temmuz 2002 doğumlu olan Yiğit Onan, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Basketbol Süper Ligi'nde sergilediği performansla A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosuna kadar yükselmeyi başardı.

YİĞİT ONAN NERELİ?

Yiğit Onan, İstanbul doğumludur. Basketbol eğitimini Türkiye'de alan genç oyuncu, altyapıdan yetişerek profesyonel basketbola adım attı ve milli takım seviyesine kadar yükseldi.

YİĞİT ONAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yiğit Onan, 2026 yaz transfer döneminde Aliağa Petkimspor'a transfer oldu. Manisa Basket'teki başarılı sezonunun ardından İzmir temsilcisiyle anlaşan genç uzun forvet, kariyerine Aliağa Petkimspor formasıyla devam ediyor.

YİĞİT ONAN'IN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Fenerbahçe Beko'da başlayan Yiğit Onan, daha sonra Sırbistan ekibi Dynamic Belgrade, Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka, Yalovaspor ve Manisa Basket formalarını giydi. Manisa Basket'te gösterdiği başarılı performansın ardından Aliağa Petkimspor'a transfer olan genç oyuncu, Basketbol Süper Ligi'nin gelecek vadeden uzun forvetleri arasında gösteriliyor.