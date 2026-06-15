Yeşil Burun Adaları nerede, hangi ülkeye ait? Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları hangi kıtada, nüfusu kaç, dini ne?

Atlas Okyanusu’nun ortasında yer alan Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası’na katılmasıyla birlikte uluslararası arenada çok daha fazla dikkat çekmeye başladı. Küçük nüfusuna rağmen futbol alanında gösterdiği gelişim, ülkeyi son dönemin en çok konuşulan Afrika temsilcilerinden biri haline getirdi. Peki, Yeşil Burun Adaları nerede, hangi kıtada? Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları'nın nüfusu kaç? Detaylar...

DÜNYA KUPASI'NA KATILAN YEŞİL BURUN ADALARI NEREDE?

Son yıllarda uluslararası futbol sahnesinde dikkat çeken ülkelerden biri olan Yeşil Burun Adaları, Atlas Okyanusu’nun ortasında konumlanan stratejik bir takımadadır. Batı Afrika kıyılarının yaklaşık 570 kilometre batısında yer alan bu ülke, coğrafi olarak Afrika kıtasının bir parçası kabul edilir.

YEŞİL BURUN ADALARI HANGİ KITADA?

Yeşil Burun Adaları, coğrafi olarak Afrika kıtasına bağlı kabul edilir. Her ne kadar kıtanın ana karasından uzakta, Atlas Okyanusu’nun ortasında yer alsa da Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Afrika bölgesinde sınıflandırılır.

YEŞİL BURUN ADALARI'NIN NÜFUSU KAÇ?

Yeşil Burun Adaları yaklaşık 520.000 – 600.000 aralığında bir nüfusa sahiptir. Nüfusun büyük bölümü Santiago, São Vicente ve Sal adalarında yoğunlaşmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

YEŞİL BURUN ADALARI TÜRKİYE ARASI KAÇ KM?

Yeşil Burun Adaları ile Türkiye arasındaki mesafe yaklaşık olarak 5.800 – 6.500 kilometre arasındadır. Bu mesafe, uçuş rotasına ve aktarma noktalarına göre değişiklik gösterebilir.

İstanbul’dan Praia’ya direkt uçuş bulunmadığı için genellikle Avrupa merkezli aktarmalar (Lizbon, Paris veya Madrid) üzerinden ulaşım sağlanır. Bu da toplam yolculuk süresini ortalama 10–16 saat aralığına çıkarır.

YEŞİL BURUN ADALARI VİZE İSTİYOR MU?

Yeşil Burun Adaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından genellikle vize talep etmektedir. Ancak ülkenin uyguladığı sistem zaman içinde esnekleşmiştir.

Güncel uygulamaya göre:

E-vize sistemi kullanılabilmektedir. Bazı durumlarda varışta vize (visa on arrival) uygulanabilmektedir. Seyahat amacı ve süreye göre değişen prosedürler vardır.

YEŞİL BURUN ADALARI HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Yeşil Burun Adaları’nda resmi dil Portekizcedir. Bunun nedeni ülkenin uzun yıllar Portekiz sömürgesi olarak kalmış olmasıdır.

Bununla birlikte halk arasında en yaygın kullanılan dil Cape Verde Creole (Kriolu) olarak bilinen yerel creole dildir. Bu dil, günlük yaşamın neredeyse tamamında aktif şekilde konuşulur.

YEŞİL BURUN ADALARI BAŞKENTİ

Praia, Yeşil Burun Adaları’nın başkentidir. Santiago Adası üzerinde yer alan şehir, ülkenin en büyük yerleşim merkezidir.