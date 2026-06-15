Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılarak tarihindeki en büyük futbol başarısına imza atmıştır. Afrika kıtasının dikkat çeken temsilcilerinden biri olan ülke, uzun yıllardır süren istikrarlı futbol gelişimi ve diaspora oyuncularının katkısıyla bu seviyeye ulaşmıştır. Teknik direktör Pedro Leitão Brito yönetiminde şekillenen yapı, eleme sürecinde elde edilen kritik sonuçlarla Dünya Kupası bileti almayı başarmıştır. Peki, Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'na nasıl katıldı? Yeşil Burun Adaları milli futbol takımı oyuncuları kimler? Detaylar...

YEŞİL BURUN ADALARI DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILDI?

Yeşil Burun Adaları’nın yükselişi bir anda gerçekleşmemiş, yaklaşık on yıla yayılan sistemli bir futbol gelişiminin sonucu olmuştur. 2013 yılında ilk kez Afrika Uluslar Kupası’na katılan ekip, o turnuvada çeyrek finale kadar yükselerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Sonraki yıllarda da turnuva istikrarını sürdüren ekip, 2023 yılında yarı final şansını penaltılarla kaçırarak büyük bir başarı eşiğinden dönmüştür.

Bu süreçte en önemli faktörlerden biri, Avrupa’da oynayan diaspora oyuncularının milli takıma kazandırılması olmuştur. Bu strateji, kadro kalitesini yükselterek takımın uluslararası rekabet gücünü artırmıştır.

Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda H Grubu’nda İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecektir. Grup yapısı kağıt üzerinde zorlu görünse de takımın oyun disiplini ve kompakt yapısı, sürpriz sonuç ihtimalini gündeme getirmektedir.

İspanya grubun favorisi olarak öne çıkarken, Uruguay’ın mevcut form durumu tartışma konusu olmaktadır. Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ise grupta puan ve çıkış arayan ekipler olarak dikkat çekmektedir. Bu yapı içerisinde Yeşil Burun Adaları’nın en önemli hedefi, özellikle fiziksel ve taktiksel disiplinle maç içinde kalabilmektir.

YEŞİL BURUN ADALARI MİLLÎ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARI

2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 26 kişilik kadro, Yeşil Burun Adaları futbol tarihinin en geniş ve en tecrübeli oyuncu grubunu oluşturmaktadır. Teknik direktör Pedro Leitão Brito tarafından belirlenen kadro, farklı liglerde forma giyen deneyimli isimlerden oluşmaktadır.

Takımın kaptanlığını, Türkiye’de Iğdır FK forması giyen 36 yaşındaki Ryan Mendes üstlenecektir. Mendes, hem liderliği hem de tecrübesiyle takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

KALECİLER

Yeşil Burun Adaları’nın kaleci rotasyonu şu isimlerden oluşmaktadır:

Vozinha (Chaves)

Márcio Rosa (Montana)

CJ dos Santos (San Diego FC)

Kaleci grubunda tecrübe ve genç yetenek dengesi dikkat çekmektedir. Özellikle turnuva tecrübesine sahip isimler, kritik maçlarda güven unsuru olacaktır.

DEFANS HATTI

Savunma kadrosu, farklı liglerde oynayan geniş bir oyuncu havuzundan oluşmaktadır:

Steven Moreira (Columbus Crew)

Wagner Pina (Trabzonspor)

João Paulo (FCSB)

Sidny Lopes Cabral (Benfica)

Logan Costa (Villarreal CF)

Pico (Shamrock Rovers)

Kelvin Pires (SJK Seinäjoki)

Stopira (Torreense)

Diney (Al Bataeh)

Defans hattında özellikle Logan Costa’nın liderliği ve Wagner Pina’nın fizik gücü dikkat çekmektedir. Bu yapı, savunma organizasyonunun temelini oluşturmaktadır.

ORTA SAHA KURGUSU

Orta saha oyuncuları, takımın oyun temposunu belirleyen en kritik bölgeyi oluşturmaktadır:

Jamiro Monteiro (PEC Zwolle)

Telmo Arcanjo (Vitória SC)

Yannick Semedo (Farense)

Laros Duarte (Puskás Akadémia)

Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad)

Kevin Pina (Krasnodar)

Bu bölgede hem defansif denge hem de oyun kurulumunda çeşitlilik sağlanmaktadır. Orta saha yapısı, topa sahip olma odaklı sistemin merkezinde yer almaktadır.

FORVET HATTI VE HÜCUM GÜCÜ

Yeşil Burun Adaları’nın hücum hattı, farklı liglerden gelen oyuncularla oldukça geniş bir çeşitlilik göstermektedir:

Ryan Mendes (Iğdır)

Willy Semedo (Omonia Nicosia)

Garry Rodrigues (Apollon Limassol)

Jovane Cabral (Estrela da Amadora)

Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir)

Dailon Livramento (Casa Pia)

Gilson Benchimol (Akron Toyatti)

Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)

Hücum hattında Ryan Mendes kaptanlık rolüyle öne çıkarken, Nuno da Costa ve Garry Rodrigues gibi isimler farklı lig deneyimleriyle takıma katkı sağlamaktadır.