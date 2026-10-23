Yeremy Pino kimdir? Yeremy Pino Crystal Palace'a kaça geldi?

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Yeremy Pino'nun Villarreal formasıyla ilk resmi maçı 22 Ekim 2020'de Sivasspor'a karşıydı. 78. dakikada Francis Coquelin'in yerine oyuna girdi, İspanyol ekibi o geceyi 5-3 kazandı. Tam altı yıl sonra, 22 Ekim 2026 akşamı, bu kez Crystal Palace formasıyla bir Türk takımına gol attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Crystal Palace maçı 2-2 bitti.

YEREMY PINO BEŞİKTAŞ'A NASIL GOL ATTI?

Yeremy Pino, Beşiktaş'a karşı 51. dakikada Crystal Palace'ı 1-1'lik beraberliğe taşıyan golü attı. Sağ kanattan Khalaili'nin ceza sahasına yerden çevirdiği topu ağlara gönderdi. İlk yarının son anlarında Wilfred Ndidi'nin golüyle öne geçen Beşiktaş, dört dakika sonra Jean-Philippe Mateta'nın golüyle geriye düştü. Skoru 73. dakikada Junior Olaitan eşitledi.

Pino maçın 15. dakikasında da etkiliydi: kullandığı serbest vuruşta Richards'ın kafa vuruşu üst direğin az üstünden auta çıktı.

YEREMY PINO KİMDİR?

Yeremy Pino, Crystal Palace'ta forma giyen İspanyol kanat oyuncusu. Tam adı Yéremy Jesús Pino Santos. A takımdaki ilk yıllarını Villarreal'de geçirdi ve 2021'de kulübün Manchester United'ı penaltılarla yendiği UEFA Avrupa Ligi finalinde ilk 11'de başladı.

İspanya Milli Takımı'na ilk kez 6 Ekim 2021'de çıktı. Luis Enrique'nin çalıştırdığı takım, Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya'yı 2-1 yendi. Pino, 2022 Dünya Kupası'nda İspanya kadrosunda yer aldı, 2022-23 Uluslar Ligi'ni kazanan takımda da vardı.

Kasım 2023'te sol dizinde ön çapraz bağ koptu. Bu sakatlık yüzünden sezonun geri kalanını ve EURO 2024'ü kaçırdı. İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna yeniden çağrıldı.

YEREMY PINO KAÇ YAŞINDA?

Yeremy Pino 24 yaşında. 20 Ekim 2002'de doğdu, yani Beşiktaş'a attığı golden iki gün önce yaş günüydü.

YEREMY PINO NERELİ?

Yeremy Pino, Kanarya Adaları'nın Las Palmas de Gran Canaria kentinde doğdu. Futbola mahalle kulüpleri Atlántico ve Huracán'da başladı, buradaki takım arkadaşları ona "el Cristiano de La Feria" lakabını taktı. Daha sonra Las Palmas altyapısına geçti, 2017'de Villarreal'e transfer oldu.

YEREMY PINO CRYSTAL PALACE'A KAÇA GELDİ?

Yeremy Pino, Crystal Palace'a 29 Ağustos 2025'te beş yıllık sözleşmeyle katıldı. Bonservis bedeli açıklanmadı; İngiliz basını anlaşmanın 26 milyon sterline kadar çıkabileceğini yazdı. Villarreal'le sözleşmesinin bitmesine iki yıldan az kaldığı için İspanyol kulübü, 69 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin çok altındaki teklifi kabul etti.

Londra ekibi, Arsenal'e giden Eberechi Eze'nin 10 numaralı formasını Pino'ya verdi.

YEREMY PINO HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Yeremy Pino, kulüp düzeyinde iki Avrupa kupası kazandı: 2021'de Villarreal'le UEFA Avrupa Ligi, Crystal Palace'taki ilk sezonunda da UEFA Konferans Ligi. Milli takımla 2022-23 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.