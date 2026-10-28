Yeraltı 20. bölüm full HD izleme linki var mı NOW TV?

Oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizi, yeraltı dünyasının sert gerçekleri arasında filizlenen sarsıcı bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor. Aşk, suç ve dramın iç içe geçtiği bu yapım için izleyiciler, “Yer Altı” 20. bölümün NOW TV’de full HD izleme bağlantısı olup olmadığını merak ediyor.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı “Yer Altı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.

YER ALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yer Altı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.

YER ALTI 20. BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Yer Altı dizisi bölümlerini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

YER ALTI 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haydar Ali’nin Yıldırım’la yüzleşmesinin ardından, Bozo ile Rüzgar arasındaki savaş yeni bir boyut kazanır. Babasının kendisinden habersiz yaptıklarını öğrenen Rüzgar, büyük bir öfkeyle hesap sorarken Bozo da bu savaşın yalnızca ikisini ilgilendirmediğinin farkındadır. İki eski dost arasındaki düşmanlık sürerken, Yeraltı’nda bu durumu fırsata çevirmek isteyenler harekete geçmeye başlar. Öte yandan Bozo, Ada’nın güvenliği için her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırken, kızının istekleriyle kendi kararları arasında kalır. Derya ve Ada’nın evde kalmaya devam etmesi ise Ceylan ile Bozo arasındaki huzursuzluğu artırır. Ceylan, Bozo’nun hem Derya’yla hem de Ada’yla ilgili aldığı kararlarda kendisini ne kadar dikkate aldığını sorgulamaya başlar.

Sultan ile Haydar Ali’nin evliliğinde ise sorunlar devam eder. Haydar Ali’nin geçmişiyle ilgili cevaplanmamış sorular Sultan’ı rahatsız ederken, ikili birbirlerine yaklaşmanın bir yolunu arar. Ancak Sultan’ın evliliklerine dair beklentileri, Haydar Ali’yi hiç hazırlıklı olmadığı yeni bir durumla karşı karşıya bırakır.

Bozo ile Rüzgar’ın çatışmasını fırsat bilen Rüstem’in Yeraltı’nda güç toplamaya başlaması, iki taraf için de yeni bir tehdit oluşturur. Herkes kendi hesabını yaparken Bozo ile Rüzgar, yıllardır tanıdıkları bir ismin yanında yeniden karşı karşıya gelir. Bu buluşmada konuşulanlar, ikisinin de geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Peki Bozo ile Rüzgar arasındaki savaşta asıl tehlike birbirleri mi, yoksa ikisinin de henüz fark etmediği başka bir düşman mı?