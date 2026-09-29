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Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu, dizinin sadık izleyicileri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sürükleyici hikâyesi, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir hayran kitlesi edinen yapımın yeni sezonuna dair gelişmeler heyecanı artırıyor. Üstelik yeni sezonda izleyicileri pek çok sürprizin beklediği konuşuluyor. Yeraltı'nın yeni sezonu hakkında bilinen her şey haberimizde...

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Medyapım imzalı dizinin ikinci sezonunun 7 Ekim 2026 Çarşamba günü NOW ekranlarında yayına girmesi planlanıyor. Dizinin yeni sezon çekimlerine 11 Eylül'de başlandığı öğrenildi. Bununla birlikte NOW'ın resmi sayfasında 15 Eylül itibarıyla kesin bir tarih henüz duyurulmamıştı. Bu nedenle kanalın resmi açıklaması, yayın tarihinin kesinleşmesi açısından önem taşıyor.

YERALTI HANGİ GÜN VE SAATTE YAYINLANACAK?

Yeraltı'nın ikinci sezonu da yine NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi ilk sezonu boyunca çarşamba akşamları saat 20.00'de yayınlanmıştı ve yeni sezon için gündeme gelen 7 Ekim tarihi de bir çarşamba gününe denk geliyor. Bu durum, dizinin yayın gününde bir değişiklik olmayacağına işaret ediyor.

YERALTI İLK SEZONDA NELER YAŞANDI?

Yeraltı, ilk kez 28 Ocak 2026'da ekranlara gelmiş ve oyuncu kadrosu ile hikâyesiyle kısa sürede dikkat çekmişti. Dizi, ilk sezonunu 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü ekrana gelen 16. bölümüyle noktalamıştı. Sezon finalinde Bozo'nun Haydar Ali üzerindeki planları bambaşka bir noktaya taşınırk

YERALTI YENİ SEZONDA KADROYA KİMLER KATILDI?

Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosu önemli isimlerle genişledi. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer, Yeraltı'nın kadrosuna dahil oldu. Karakter detaylarına bakıldığında, Şükran Ovalı'nın Bozo'nun geçmişinden gelen eski sevgilisine hayat vereceği, İsmail Hacıoğlu'nun Azra Aksu'nun canlandırdığı karakterin amcası olarak hikâyeye gireceği, Ekrem Tamer'in ise Hacıoğlu'nun karakterinin babasını oynayacağı belirtiliyor.

YERALTI OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan yer alıyor. Kadroda ayrıca Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Ekrem Tamer ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler bulunuyor. Sümeyye Aydoğan da dizide dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor.

YERALTI 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet, yeni sezondan ilk görüntüler izleyiciyle buluştu. Tanıtımda Sultan ile Haydar Ali'nin düğününe ait kareler yer alırken, Ceylan ve Haydar Ali arasındaki dikkat çekici konuşma da izleyicilerin ilgisini topladı. Şükran Ovalı'nın canlandırdığı karakterin Bozkurt ile olan geçmişine dair sahneler de fragmanda gösterildi. Özellikle yeni kadroya katılan İsmail Hacıoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

YERALTI DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Medyapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturuyor, senaryosunu ise Berna Aruz kaleme alıyor. Güçlü yapım ekibi ve genişleyen kadrosuyla Yeraltı'nın yeni sezonda da iddiasını sürdürmesi bekleniyor.

YENİ SEZONDA İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Kadroya katılan yeni karakterlerle birlikte Yeraltı'nın dünyasında dengelerin değişmesi bekleniyor. Özellikle Bozo'nun geçmişinden gelen bağların gün yüzüne çıkması, hikâyede yeni hesaplaşmaların kapısını aralayabilir. Sezon finalinde yarım kalan meselelerin nasıl çözüleceği ve Haydar Ali'nin önündeki yolun onu nereye götüreceği, yeni sezonun en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.