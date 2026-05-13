Yeraltı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.Yeraltı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeraltı 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU

Kartal’ın Ceylan’ı kaçırması, Yeraltı’nda tüm dengeleri altüst eder. Bozo ilk kez bu kadar büyük bir çıkmazın içine sürüklenirken, Haydar Ali silahsız ve tek başına çıktığı yolda Ceylan’ı kurtarmak için ölümle burun buruna gelir. Ancak bu kurtuluş, yıllardır saklanan gerçeklerin de açığa çıkmasına neden olacaktır.

Dağ evinde sıkışıp kalan Ceylan ile Haydar Ali arasında artık kaçacak hiçbir yer kalmaz. Ceylan, Bozo ile yaptığı evliliğin ardındaki gerçeği ve istihbaratla yaptığı anlaşmayı ilk kez tüm çıplaklığıyla anlatırken, Haydar Ali geçmişe dair bildiğini sandığı her şeyi yeniden sorgulamaya başlar.

Öte yandan Bozo, yaşananların ardından yalnızca Kartal’la değil, kendi evliliğiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Ceylan’ın istediği hayat ile Bozo’nun kurduğu dünya arasındaki uçurum giderek büyürken, ikili arasında geri dönülmesi zor bir kırılma yaşanır.

Sultan ile Haydar Ali cephesinde ise duygusal dengeler tamamen değişir. Sultan’ın attığı adım, Haydar Ali’nin hayatında yeni bir kapı aralarken; Ceylan için bazı gerçeklerle yüzleşmek her zamankinden daha ağır hale gelir.

Ancak yaşananların ardından bazı dengeler geri dönülmez biçimde değişir. Haydar Ali, öğrendiği gerçeklerle birlikte artık bambaşka bir yol ayrımının eşiğine gelir.

Ceylan ise bir yandan Haydar Ali ile arasında yıllardır bastırdığı duygularla yüzleşirken, diğer yandan Bozo’yla kurduğu hayatın çatırdamaya başladığını hisseder. Söylenemeyen her gerçek, ertelenen her hesaplaşma onları geri dönülmez bir sona yaklaştırmaktadır.

Öte yandan Kartal’ın Kaan üzerinden kurduğu oyun, savaşın seyrini değiştirecek yeni bir kırılma yaratır. Yapılan fedakarlık ile işlenen ihanet arasındaki çizgi silinirken, bazı kararların bedeli yalnızca verenlere değil herkese ödetilecektir.

Yeraltı’nda artık kimse masum değil.

Ve bu savaşta en ağır bedeli, sevdiklerini korumaya çalışanlar ödeyecek.