Yer Altı 7. bölüm full HD izleme linki var mı NOW TV?

Oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizi, yeraltı dünyasının sert gerçekleri arasında filizlenen sarsıcı bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor. Aşk, suç ve dramın iç içe geçtiği bu yapım için izleyiciler, "Yer Altı" 7. bölümün NOW TV'de full HD izleme bağlantısı olup olmadığını merak ediyor.

YER ALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı "Yer Altı" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.

YER ALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yer Altı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.

YER ALTI 7. BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Yer Altı dizisi bölümlerini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

YER ALTI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bozo'nun aldığı kararlar Yeraltı'nda dengeleri yeniden kurarken, aile içinde kırılgan bir düzen oluşur. Herkes yeni sınırların nerede çizildiğini anlamaya çalışırken, bazı hesapların henüz kapanmadığı da giderek daha net hissedilir. Öte yandan Azize cephesinde atılan adımlar, yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın işaretlerini vermektedir.

Ancak kimsenin bilmediği çok daha büyük bir tehlike sessizce büyümektedir. Hamburglu'nun eline geçen bir sır, Ceylan ile Haydar Ali'nin geçmişine dair her şeyi ortaya çıkarabilecek güçtedir. Bu gerçek açığa çıkarsa yalnızca bir ilişki değil, kurulan bütün dengeler yerle bir olacaktır.

Bu sırada Avrupa'dan gelen beklenmedik bir gelişme Yeraltı'nda yeni bir fırtınanın habercisi olur.

Şimdi Yeraltı'nda herkes aynı sorunun peşindedir: Bu beklenmedik gelişme kimin mesajı… ve sırada ne var?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Paşa'nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bir bedeni değil, bütün aileyi hedef alır. Hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo'nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirir. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan'ın hastane koridorlarında Haydar Ali'nin geçmişini kurcalaması, "eski sevgili" meselesini yeniden gündeme getirir ve görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşler.

Paşa'nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılır. Haydar Ali, Paşa'nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verir.

Tuzla'daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirir. Ferhat Bozo'nun fevri kuzeni Derman'ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Yavuz'un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo'nun önüne taşır.

Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüyor.

Ve Bozo'nun vereceği karar, kimin gerçekten düşman olduğunu ortaya çıkaracak.