YENİ SİGARA YASAKLARI: Hangi alanlarda sigara içmek yasaklandı? Kasa arkasında sigara satışı yasaklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yeni sigara yasakları üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslak, özellikle kamusal alanlarda ve satış noktalarında daha sıkı önlemler getirmeyi hedefliyor. Peki, hangi alanlarda sigara içmek yasaklandı? Kasa arkasında sigara satışı yasaklandı mı? Detaylar...

HANGİ ALANLARDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI?

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni taslak, park ve bahçelerde sigara içilmesini yasaklamayı öngörüyor. Bu düzenlemenin temel amacı, özellikle çocukların tütün dumanına maruz kalmasını engellemek ve sigara içen kişilerin olumsuz etkilerini azaltmak.

2019 yılında yürürlüğe giren "kara paket" uygulamasıyla sigara paketlerinde uyarıcı görseller artırılmış ve logolar kaldırılmıştı. Yeni taslakla birlikte sadece paket tasarımında değil, sigaranın tüketildiği ve görüldüğü alanlarda da sıkı denetimler yapılacak. Parklar ve bahçeler gibi halka açık alanlarda sigara içme yasağı, toplumsal farkındalığı artırmayı ve özellikle genç nesli tütün kullanımından uzak tutmayı hedefliyor.

KASA ARKASINDA SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

Yeni taslakta marketlerdeki sigara satışlarına yönelik önemli düzenlemeler de yer alıyor. Sigara ürünlerinin kasa arkasında bulundurulması yasaklanacak ve görünürlüğü azaltılacak. Bu önlem, özellikle çocukların ve gençlerin sigara ile karşılaşmasını sınırlamayı amaçlıyor.

Daha önce uygulanan "kara paket" ve satış noktalarında görünürlüğün azaltılması önlemleri, yeni taslak ile daha da ileriye taşınacak. Marketlerde sigara satışının sınırlandırılması, tütün kullanımının toplumsal alanda yayılmasını engelleyecek ve yasağa uymayan işletmeler hakkında daha etkili denetim mekanizmaları oluşturulacak.

YENİ DÜZENLEMELERİN HEDEFİ

Bakanlık, sadece yasak koymakla kalmayacak; kapalı alanlarda sigara yasağını ihlal eden işletmelerle ilgili ciddi çalışmalar yapmayı da planlıyor. Bu düzenlemeler, toplumsal sağlığı korumanın yanı sıra çocukların tütün ürünlerini görmesini ve özendirilmesini engellemeyi de amaçlıyor.

ÖNEMLİ NOT

Sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.