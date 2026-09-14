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Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? SON DAKİKA! Yeni Parti'nin ismi neden değişiyor?

Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? SON DAKİKA! Yeni Parti'nin ismi neden değişiyor?
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Yeni Parti’nin ismiyle ilgili değişiklik iddiası gündeme geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay’a yaptığı başvurunun ardından gözler incelemenin sonucuna çevrildi. Peki, Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Yeni Parti'nin ismi neden değişiyor? Detaylar haberimizde.

Yeni Parti’nin isminin değişebileceği yönündeki iddialar gündeme geldi. Henüz ilk kurultayını gerçekleştirmeyen partiyle ilgili sürecin, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay’a yaptığı başvurunun ardından şekillendiği belirtildi. Yeni Parti’nin mevcut ismiyle devam edip etmeyeceğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi sonrasında netleşmesi bekleniyor. Peki,  Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Yeni Parti'nin ismi neden değişiyor? Detaylar...

YENİ PARTİ'NİN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni Parti’nin isminin değişip değişmeyeceği konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmadığı belirtildi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın, isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay’a başvurarak Yeni Parti’nin isminin değiştirilmesini talep ettiği aktarıldı.

Yargıtay’ın söz konusu başvuruyla ilgili Yeni Parti yönetimini bilgilendirdiği öğrenildi. İki parti arasındaki isim benzerliğine ilişkin incelemenin sonucunun önümüzdeki 1-2 ay içerisinde netleşmesinin beklendiği belirtildi.

Yeni Parti cephesinden edinilen bilgilere göre, mevcut süreç nedeniyle olağanüstü kurultay yapılmasına gerek bulunmadığı ifade edildi. Olası bir isim değişikliği kararı alınması halinde bunun kurucular kurulu tarafından alınabileceği belirtildi.

Parti yönetiminin ise şu aşamada mevcut ismi korumayı tercih ettiği aktarıldı.

YENİ PARTİ'NİN İSMİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Yeni Parti’nin isminin değişebileceği iddiasının, Yenilik Partisi ile yaşanan isim benzerliğinden kaynaklandığı belirtildi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın bu gerekçeyle Yargıtay’a başvurarak Yeni Parti’nin isminin değiştirilmesini talep ettiği aktarıldı.

Başvurunun ardından Yargıtay tarafından Yeni Parti yönetiminin bilgilendirildiği öğrenildi. İki parti arasındaki isim benzerliğine ilişkin incelemenin devam ettiği ve sonucun önümüzdeki 1-2 ay içerisinde netleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Yeni Parti yönetiminin ise bu aşamada isim değişikliğini gündemine almadığı belirtildi. Partinin mevcut ismini koruma yönündeki tercihinin sürdüğü, nihai durumun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından belli olacağı aktarıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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