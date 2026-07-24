YENİ PARTİ KURUCU MİLLETVEKİLİ LİSTESİ: Yeni Parti kurucu milletvekilleri kimler?

Türk siyasetinde uzun süredir devam eden parti içi tartışmaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 21 Mayıs tarihinde verilen "mutlak butlan" kararının ardından derinleşen süreç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek "YENİ Parti" adıyla yeni bir siyasi parti kurmasıyla sonuçlandı. Peki, Yeni Parti kurucu milletvekilleri kimler? Detaylar...

MUTLAK BUTLAN KARARINDAN YENİ PARTİYE

Siyasi sürecin başlangıç noktası, 21 Mayıs tarihinde verilen "mutlak butlan" kararı oldu. Bu kararın ardından CHP içerisinde yaşanan gelişmeler parti içindeki krizin daha da büyümesine neden oldu.

Salı günü gerçekleştirilen son CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, yeni bir siyasi hareket başlatacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ilişkin bir veda videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aynı süreçte sosyal medya hesaplarındaki "CHP Genel Başkanı" unvanını kaldıran ve profil fotoğrafını değiştiren Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

Paylaşılan görüntülerle birlikte yeni siyasi oluşumun kuruluş sürecinin resmen tamamlandığı duyuruldu.

91 VEKİLLİK DEV KADRO İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Kuruluş sürecinde Özgür Özel ile birlikte toplam 90 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kurulunda yer aldı.

Hazırlanan resmi kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmek üzere yola çıkarıldığı bildirildi. Böylece kurucular kurulunda toplam 91 isim yer aldı.

YENİ PARTİ KURUCU MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

Yeni partinin kurucular kurulunda yer alan milletvekilleri şu isimlerden oluşuyor:

Özgür Özel

Ahmet Tuncay Özkan

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Ali Mahir Başarır

Aliye Coşar

Aliye Timisi Ersever

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Ayhan Barut

Aykut Kaya

Aylin Yaman

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Barış Karadeniz

Bekir Başevirgen

Bilal Bilici

Burhanettin Bulut

Bülent Tezcan

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Cumhur Uzun

Deniz Yavuzyılmaz

Deniz Yücel

Doğan Demir

Ednan Arslan

Elvan Işık Gezmiş

Ensar Aytekin

Evrim Karakoz

Evrim Rızvanoğlu Emir

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Fahri Özkan

Fethi Açıkel

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökan Zeybek

Gökçe Gökçen

Gökhan Günaydın

Harun Özgür Yıldızlı

Hasan Öztürk

Hikmet Yalım Halıcı

İbrahim Arslan

İsmail Atakan Ünver

İsmet Güneşhan

İzzet Akbulut

Kayıhan Pala

Mahmut Tanal

Mehmet Salih Uzun

Mehmet Tahtasız

Melih Meriç

Metin İlhan

Murat Bakan

Murat Çan

Murat Emir

Mustafa Erdem

Mustafa Sarıgül

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Mühip Kanko

Nail Çiler

Namık Tan

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Okan Konuralp

Orhan Sümer

Özgür Ceylan

Özgür Erdem İncesu

Özgür Karabat

Reşat Karagöz

Seda Kaya Ösen

Servet Mullaoğlu

Seyit Torun

Sibel Suiçmez

Suat Özçağdaş

Süleyman Bülbül

Süreyya Öneş Derici

Şeref Arpacı

Tahsin Ocaklı

Talat Dinçer

Talih Özcan

Tekin Bingöl

Turan Taşkın Özer

Türkan Elçi

Uğur Bayraktutan

Ulaş Karasu

Umut Akdoğan

Utku Çakırözer

Ümit Özlale

Veli Ağbaba

Yaşar Tüzün

Yunus Emre

Yüksel Taşkın

Zeynel Emre