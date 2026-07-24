YENİ PARTİ KURUCU MİLLETVEKİLİ LİSTESİ: Yeni Parti kurucu milletvekilleri kimler?
Türk siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 21 Mayıs'ta verilen "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan süreçte Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa ederek YENİ Partiyi kurdu. İşte kamuoyuna açıklanan YENİ Parti kurucu milletvekili listesi ve kuruluş sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler. Peki, Yeni Parti kurucu milletvekilleri kimler? Yeni Parti kurucu milletvekili listesi haberimizde.
Türk siyasetinde uzun süredir devam eden parti içi tartışmaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 21 Mayıs tarihinde verilen "mutlak butlan" kararının ardından derinleşen süreç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek "YENİ Parti" adıyla yeni bir siyasi parti kurmasıyla sonuçlandı. Peki, Yeni Parti kurucu milletvekilleri kimler? Detaylar...
MUTLAK BUTLAN KARARINDAN YENİ PARTİYE
Siyasi sürecin başlangıç noktası, 21 Mayıs tarihinde verilen "mutlak butlan" kararı oldu. Bu kararın ardından CHP içerisinde yaşanan gelişmeler parti içindeki krizin daha da büyümesine neden oldu.
Salı günü gerçekleştirilen son CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, yeni bir siyasi hareket başlatacaklarını kamuoyuna duyurdu.
Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ilişkin bir veda videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aynı süreçte sosyal medya hesaplarındaki "CHP Genel Başkanı" unvanını kaldıran ve profil fotoğrafını değiştiren Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."
Paylaşılan görüntülerle birlikte yeni siyasi oluşumun kuruluş sürecinin resmen tamamlandığı duyuruldu.
91 VEKİLLİK DEV KADRO İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA
Kuruluş sürecinde Özgür Özel ile birlikte toplam 90 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kurulunda yer aldı.
Hazırlanan resmi kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmek üzere yola çıkarıldığı bildirildi. Böylece kurucular kurulunda toplam 91 isim yer aldı.
YENİ PARTİ KURUCU MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
Yeni partinin kurucular kurulunda yer alan milletvekilleri şu isimlerden oluşuyor:
Özgür Özel
Ahmet Tuncay Özkan
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Ali Mahir Başarır
Aliye Coşar
Aliye Timisi Ersever
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Ayhan Barut
Aykut Kaya
Aylin Yaman
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Barış Karadeniz
Bekir Başevirgen
Bilal Bilici
Burhanettin Bulut
Bülent Tezcan
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Cumhur Uzun
Deniz Yavuzyılmaz
Deniz Yücel
Doğan Demir
Ednan Arslan
Elvan Işık Gezmiş
Ensar Aytekin
Evrim Karakoz
Evrim Rızvanoğlu Emir
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Fahri Özkan
Fethi Açıkel
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan
Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Gökhan Günaydın
Harun Özgür Yıldızlı
Hasan Öztürk
Hikmet Yalım Halıcı
İbrahim Arslan
İsmail Atakan Ünver
İsmet Güneşhan
İzzet Akbulut
Kayıhan Pala
Mahmut Tanal
Mehmet Salih Uzun
Mehmet Tahtasız
Melih Meriç
Metin İlhan
Murat Bakan
Murat Çan
Murat Emir
Mustafa Erdem
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Mühip Kanko
Nail Çiler
Namık Tan
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Okan Konuralp
Orhan Sümer
Özgür Ceylan
Özgür Erdem İncesu
Özgür Karabat
Reşat Karagöz
Seda Kaya Ösen
Servet Mullaoğlu
Seyit Torun
Sibel Suiçmez
Suat Özçağdaş
Süleyman Bülbül
Süreyya Öneş Derici
Şeref Arpacı
Tahsin Ocaklı
Talat Dinçer
Talih Özcan
Tekin Bingöl
Turan Taşkın Özer
Türkan Elçi
Uğur Bayraktutan
Ulaş Karasu
Umut Akdoğan
Utku Çakırözer
Ümit Özlale
Veli Ağbaba
Yaşar Tüzün
Yunus Emre
Yüksel Taşkın
Zeynel Emre