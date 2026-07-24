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Kılıçdaroğlu, istifalar sonrası MYK ile toplantıda

Kılıçdaroğlu, istifalar sonrası MYK ile toplantıda
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından Ankara'daki 9 MYK üyesiyle Genel Merkez'de acil toplantı yapıyor. Toplantı, istifaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilirken, parti içinde yaşanan bu büyük ayrılışın siyasi etkileri merak ediliyor. Çarşamba günü daha önce yapılan MYK toplantısının ardından gelen bu gelişme, CHP'de yeni bir dönemin sinyallerini veriyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından Ankara'da bulunan 9 MYK üyesiyle istifaları değerlendirmek için Genel Merkez'de toplantı yapıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan MYK üyelerini toplantıya çağırdı. Toplantı kararı Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından alındı.

CHP MYK toplantısı çaşamba günü yapılmıştı.

Kaynak: ANKA
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