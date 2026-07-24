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Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu

Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu
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Sakarya'da düğün konvoylarında havaya ateş açan 2 kişi hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca kullandıkları belirlenen şahıslara toplam 23 bin 224 lira para cezası kesildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün konvoylarında havaya ateş açtıkları belirlenen iki kişi polis ekiplerince tespit edildi. Olayla ilgili hem para cezası uygulanırken hem de adli süreç başlatıldı.

İKİ AYRI OLAYDA İKİ KİŞİYE CEZA

Edinilen bilgilere göre, 19 Temmuz'da Büyükyanık Mahallesi'nde düzenlenen bir düğün konvoyunda 26 yaşındaki K.K.'nin ruhsatsız yivsiz av tüfeğiyle havaya ateş ettiği belirlendi. Şahsa bu nedenle 8 bin 195 lira idari para cezası uygulandı. Aynı gün yine aynı mahallede düzenlenen başka bir düğün konvoyunda ise S.A.'nın kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığı tespit edildi. Bu kişiye de 15 bin 29 lira idari para cezası kesildi.

ADLİ İŞLEM DE BAŞLATILDI

Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla her iki şüpheli hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. İki kişiye uygulanan idari para cezasının toplamı ise 23 bin 224 lirayı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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