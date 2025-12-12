Yeni Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü kim oldu? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Üniversitesi Rektörü kim oldu?

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu oldu. Açıkgözoğlu'nun kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve branşı hakkında bilgiler henüz paylaşılmadı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra üniversitenin yeni rektörü kim oldu sorusunun yanıtı da belli oldu.

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET SACİT AÇIKGÖZOĞLU KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1993'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1995 yılında Türk-İslam Sanatları Tarihi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı, 2002 yılında doktorasını aldı. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde başladığı öğretim üyeliği görevini 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'ne taşıdı. Sanatçı, 2014 yılından bu güne ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde devam ediyor.

1995-2005 yılları arasında Hattat Hüseyin Kutlu'nun hüsn-i hat dersleri yanında Prof. Dr. Ali Alparslan ve Ali Rıza Özcan ile yazı çalışmalarına devam etti. 2005 yılında Sadreddin Özçimi'den ebru icazetini alan sanatçı, 2008 yılından beri faaliyetlerine devam eden Sünbül Efendi Ebrîhanesi'nde dersler veriyor. Kitap sanatları, kitabeler, Osmanlı mimarisi konularında çalışmaları bulunan ve bu alanlarda dersler veren sanatçı yurt içinde ve yurt dışında karma sergilere katıldı. İstanbul, Londra, Edinburgh, Glasgow, Piştine, Saraybosna ve Budapeşte'de Klasik Türk Ebrusu konulu kişisel sergilerini açan Prof. Dr. Açıkgözoğlu, evli ve iki çocuk babası.

