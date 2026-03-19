Yeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rektörü kim oldu? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü İbrahim Taner Okumuş kimdir?

Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

İşte karar:



KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM TANER OKUMUŞ KİMDİR?

Akademik dünyadaki başarıları ve mühendislik alanındaki yetkinliğiyle dikkat çeken Doç. Dr. İbrahim Taner Okumuş, bilişim ve teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olarak kariyerine devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Amerika'nın köklü eğitim kurumlarına uzanan eğitim hayatıyla Okumuş, özellikle bilgisayar bilimleri ve elektrik mühendisliği alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor.

İşte Doç. Dr. İbrahim Taner Okumuş'un kariyer yolculuğu ve akademik geçmişi:

1 Nisan 1974 tarihinde dünyaya gelen Doç. Dr. İbrahim Taner Okumuş, mühendislik temelini Türkiye'nin en prestijli okullarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) attı. 1996 yılında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan Okumuş, lisans eğitiminin ardından kariyerini uluslararası boyuta taşımak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneldi.

AKADEMİK KARİYERİNDE SYRACUSE ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ

Yüksek lisans ve doktora çalışmaları için ABD'deki Syracuse Üniversitesi'ni tercih eden Okumuş, burada Elektrik Mühendisliği (Electrical Engineering) alanında uzmanlaştı. Akademik basamakları hızla tırmanan Okumuş, 2003 yılında hem yüksek lisans hem de doktora derecelerini aynı üniversiteden alarak mühendislik alanındaki derin yetkinliğini kanıtladı. Yüksek lisans sürecinde ise dünyaca ünlü bilim insanı Assoc. Prof. Stephen J. Chapin'in danışmanlığında önemli çalışmalar yürüttü.

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİNDE DOÇENTLİK ÜNVANI

Eğitim hayatındaki teknik birikimini bilgisayar bilimleriyle harmanlayan İbrahim Taner Okumuş, 2012 yılında Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentlik ünvanını almaya hak kazandı. Akademik kariyeri boyunca donanım ve yazılımın kesişim noktalarında uzmanlaşan Okumuş, günümüzde bilişim dünyasına katkı sunmaya ve genç mühendislere rehberlik etmeye devam ediyor.