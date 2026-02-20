Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nda önemli bir üst düzey görev değişimi yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bakan Yardımcılarının görevleri yenilenirken, bazı isimler görevden alındı ve yerine yeni atamalar yapıldı. Peki, Yeni İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları kim? İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları neden görevden alındı? Detaylar...

YENİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI KİM?

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen son atamalarla birlikte yeni Bakan Yardımcıları belli oldu. Yapılan resmi atamalara göre yeni bakan yardımcıları şunlardır:

Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.

Bu atamalarla birlikte bakan yardımcılığı görevine getirilen isimler, bakanlığın üst düzey yönetiminde stratejik sorumluluklar üstlenecek. Görevden alınmayan tek Bakan Yardımcısı ise Bülent Turan olarak kaydedildi.

Yeni atamalar, bakanlığın idari yapısında taze bir dinamizm yaratırken, aynı zamanda yeni görev dağılımının ve sorumluluk alanlarının yeniden şekillendiğini de ortaya koyuyor.

Bakan yardımcılıklarına ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Görevden alma kararları, İçişleri Bakanlığı'nda stratejik yeniden yapılanmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, eski bakan yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevlerinden alındı.