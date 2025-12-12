Yeni Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörü kim oldu? Abant İzzet Baysal Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit kimdir, kaç yaşında,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Faruk Yiğit'ın kim olduğu merak ediliyor. Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Faruk Yiğit kimdir? Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Faruk Yiğit kaç yaşında, nereli?

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FARUK YİĞİT KİMDİR?

Prof. Dr. Faruk Yiğit, 2018 yılında gerçekleştirilen atama ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevlendirme, savunma sanayii alanındaki uzun yıllara dayanan akademik ve yönetsel birikiminin önemli bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

AKADEMİK EĞİTİM VE İLK GÖREVLER

Faruk Yiğit, 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1985'te Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine adım attı. 1987 yılında aynı üniversitede Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

ABD'DEKİ DOKTORA VE ARAŞTIRMA DENEYİMİ

1988'de Michigan Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına başlayan Yiğit, 1992'de Uygulamalı Mekanik alanında yüksek lisans, 1993'te ise Makine Mühendisliği alanında doktora derecesi elde etti. Doktora sonrasında aynı üniversitede bir süre araştırmacı olarak görev aldı. Türkiye'ye dönüşünün ardından 1993-1995 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak akademik faaliyetlerini sürdürdü ve 1995'te doçent unvanını aldı.

ULUSLARARASI AKADEMİK KARİYER

1995 yılından 2009'a kadar Suudi Arabistan'daki Kral Suud Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde doçent ve profesör olarak görev yapan Yiğit, bu süreçte uluslararası akademik camiada önemli bir deneyim kazandı.

TÜRKİYE'DE YÖNETİCİLİK VE ÜNİVERSİTE GÖREVLERİ

2009'da Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başkanlığı görevini üstlenen Yiğit, bu görevini 2013 yılına kadar sürdürdü. Ardından;

2010-2013 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü,

2013-2016 yılları arasında Makine Fakültesi Dekanı,

2014-2016 döneminde ise yönetimden sorumlu Rektör Yardımcısı

olarak üniversitede çeşitli üst düzey görevlerde yer aldı.

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

2017-2018 yıllarında TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de danışmanlık yapan Yiğit, aynı dönemde Savunma Sanayii Başkanlığı Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 9 Temmuz 2018 tarihli 703 sayılı KHK kapsamında Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmeye devam etmektedir. Bunun yanında Roketsan A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak önemli sorumluluklar üstlenmektedir.

CAATSA YAPTIRIM LİSTESİNDE YER ALMASI

Prof. Dr. Faruk Yiğit, Aralık 2020'de ABD'nin Türkiye'ye yönelik açıkladığı CAATSA yaptırımları kapsamında listede yer alan isimler arasında bulunmuştur. Bu durum, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki faaliyetlerinin uluslararası alandaki yansımaları açısından dikkat çeken bir gelişme olmuştur.