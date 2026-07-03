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YDA Center yangın söndü mü, Ankara YDA Center'da neden yangın çıktı?

YDA Center yangın söndü mü, Ankara YDA Center'da neden yangın çıktı?
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Ankara'da bulunan YDA Center'da çıkan yangın kısa sürede gündemin en çok konuşulan olayları arasına girdi. Olayın ardından "YDA Center yangın söndü mü?" ve "Ankara YDA Center'da neden yangın çıktı?" soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeni ve son duruma ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Başkent Ankara'daki YDA Center'da meydana gelen yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından "YDA Center yangın söndü mü, Ankara YDA Center'da neden yangın çıktı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığı, çıkış sebebi ve olayla ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

YDA CENTER YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan YDA Center satış ofisinde çıkan yangın, kısa sürede kent gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Olayın ardından "YDA Center yangın söndü mü?" ve "Ankara YDA Center'da neden yangın çıktı?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

YDA CENTER YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda bulunan YDA Center satış ofisinde çıkan yangın ihbarının ardından itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle satış ofisinin asma katında çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

YANGINDA ÖLEN VEYA YARALANAN OLDU MU?

ABB tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca dumandan etkilenen bir kişinin de bulunmadığı ifade edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer alanlara sıçraması önlendi.

SÖĞÜTÖZÜ METRO İSTASYONU GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Yangın sırasında oluşan yoğun dumanın metro istasyonuna ulaşması nedeniyle Söğütözü Metro İstasyonu geçici olarak hizmete kapatıldı. Yetkililer, güvenlik amacıyla alınan bu kararın ardından istasyonun yeniden açılışına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılacağını duyurdu.

ANKARA YDA CENTER'DA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

YDA Center satış ofisindeki yangının çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Olay yerinde itfaiye ekipleri ve ilgili kurumların incelemeleri sürerken, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Yetkililer, konuya ilişkin resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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