Yavuz Doğan kimdir, Şırnak yeni İl Emniyet Müdürü kim oldu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yavuz Doğan kimdir? sorusu, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmasının ardından gündeme geldi. Yeni Şırnak İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan’ın kariyeri, görev geçmişi ve özgeçmişine ilişkin detaylar merak konusu oldu.
Şırnak’ın yeni İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Yavuz Doğan’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Polis teşkilatındaki görevleriyle dikkat çeken Yavuz Doğan’ın hayatı, mesleki geçmişi ve daha önce üstlendiği görevler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
YENİ ATAMALAR YAYINLANDI
Resmî Gazete'de yayımlanan kararların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen atamalar gündeme geldi. Farklı makam ve görevlerde değişiklik yapılırken, kararname kapsamında yeni görev yerleri belirlenen isimler de belli oldu. EGM atama kararları, teşkilat içerisindeki yeni görev dağılımına ilişkin önemli detaylar içeriyor.
Yeni atanan il emniyet müdürleri
Karara göre, mevcut il emniyet müdürlüğü görevlerinden başka illere naklen atananlar şöyle:
İbrahim Kaba (Batman İl Emniyet Müdürü) Zonguldak İl Emniyet Müdürü
Barış Erkol (Bayburt İl Emniyet Müdürü) Çorum İl Emniyet Müdürü
Beyti Kalaycı (Bingöl İl Emniyet Müdürü) Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü
Aytekin Canitez (Çankırı İl Emniyet Müdürü) Van İl Emniyet Müdürü
Celal Özcan (Gaziantep İl Emniyet Müdürü) Kocaeli İl Emniyet Müdürü
İsmail Karasakal (Gümüşhane İl Emniyet Müdürü) Rize İl Emniyet Müdürü
Faruk Karaduman (Kocaeli İl Emniyet Müdürü) Aydın İl Emniyet Müdürü
Osman Elbir (Kütahya İl Emniyet Müdürü) Çankırı İl Emniyet Müdürü
Recep Tecimer (Mardin İl Emniyet Müdürü) Sinop İl Emniyet Müdürü
Serkan Karaman (Nevşehir İl Emniyet Müdürü) Balıkesir İl Emniyet Müdürü
Ahmet Arıbaş (Samsun İl Emniyet Müdürü) İzmir İl Emniyet Müdürü
Faruk Aydın (Tokat İl Emniyet Müdürü) Samsun İl Emniyet Müdürü
Murat Mutlu (Van İl Emniyet Müdürü) Diyarbakır İl Emniyet Müdürü
Sinan Ergen (Zonguldak İl Emniyet Müdürü) Kayseri İl Emniyet Müdürü
Merkez birimlerden il emniyet müdürlüğüne atananlar:
Serdar Büyükleblebici (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı) Gaziantep İl Emniyet Müdürü
Ali Süllü (Personel Başkanı) Denizli İl Emniyet Müdürü
Gökhan Demirtola (Dış İlişkiler Daire Başkanı) Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü
Yusuf Topcan (Terörle Mücadele Daire Başkanı) Yalova İl Emniyet Müdürü
Polis başmüfettişliğinden il emniyet müdürlüğüne atananlar ise şöyle:
Ali Erkan Aktaşgül Amasya İl Emniyet Müdürü
Bülent Gürcan Bartın İl Emniyet Müdürü
Yusuf Fatih Atay Batman İl Emniyet Müdürü
Ayhan Karaduman Bayburt İl Emniyet Müdürü
Mehmet Darendeli Bingöl İl Emniyet Müdürü
Hikmet Ataman Bitlis İl Emniyet Müdürü
Gökhan Dedebağı Burdur İl Emniyet Müdürü
Esat Feryadi Doköz Erzincan İl Emniyet Müdürü
Mahmut Ay Erzurum İl Emniyet Müdürü
Mehmet Yüksel Gümüşhane İl Emniyet Müdürü
Nihat Özen Hatay İl Emniyet Müdürü
Eraslan Er Iğdır İl Emniyet Müdürü
Osman Tınmazol Karabük İl Emniyet Müdürü
Mustafa Çakır Kırklareli İl Emniyet Müdürü
Arslan Bağrıaçık Kilis İl Emniyet Müdürü
Arif Hakan Tandoğan Kütahya İl Emniyet Müdürü
Mustafa Varol Mardin İl Emniyet Müdürü
Cemal Dalman Muş İl Emniyet Müdürü
Sinan Dallı Nevşehir İl Emniyet Müdürü
Yavuz Doğan Şırnak İl Emniyet Müdürü
Kenan Şengül Tokat İl Emniyet Müdürü
ŞIRNAK YENİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?
Şırnak yeni İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan oldu. Yavuz Doğan hakkında bilgiler paylaşıldığında sayfamız güncellenecektir.