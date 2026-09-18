Yavuz Doğan kimdir, Şırnak yeni İl Emniyet Müdürü kim oldu?

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Şırnak’ın yeni İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Yavuz Doğan’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Polis teşkilatındaki görevleriyle dikkat çeken Yavuz Doğan’ın hayatı, mesleki geçmişi ve daha önce üstlendiği görevler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

YENİ ATAMALAR YAYINLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanan kararların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen atamalar gündeme geldi. Farklı makam ve görevlerde değişiklik yapılırken, kararname kapsamında yeni görev yerleri belirlenen isimler de belli oldu. EGM atama kararları, teşkilat içerisindeki yeni görev dağılımına ilişkin önemli detaylar içeriyor.

Yeni atanan il emniyet müdürleri

Karara göre, mevcut il emniyet müdürlüğü görevlerinden başka illere naklen atananlar şöyle:

İbrahim Kaba (Batman İl Emniyet Müdürü) Zonguldak İl Emniyet Müdürü

Barış Erkol (Bayburt İl Emniyet Müdürü) Çorum İl Emniyet Müdürü

Beyti Kalaycı (Bingöl İl Emniyet Müdürü) Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü

Aytekin Canitez (Çankırı İl Emniyet Müdürü) Van İl Emniyet Müdürü

Celal Özcan (Gaziantep İl Emniyet Müdürü) Kocaeli İl Emniyet Müdürü

İsmail Karasakal (Gümüşhane İl Emniyet Müdürü) Rize İl Emniyet Müdürü

Faruk Karaduman (Kocaeli İl Emniyet Müdürü) Aydın İl Emniyet Müdürü

Osman Elbir (Kütahya İl Emniyet Müdürü) Çankırı İl Emniyet Müdürü

Recep Tecimer (Mardin İl Emniyet Müdürü) Sinop İl Emniyet Müdürü

Serkan Karaman (Nevşehir İl Emniyet Müdürü) Balıkesir İl Emniyet Müdürü

Ahmet Arıbaş (Samsun İl Emniyet Müdürü) İzmir İl Emniyet Müdürü

Faruk Aydın (Tokat İl Emniyet Müdürü) Samsun İl Emniyet Müdürü

Murat Mutlu (Van İl Emniyet Müdürü) Diyarbakır İl Emniyet Müdürü

Sinan Ergen (Zonguldak İl Emniyet Müdürü) Kayseri İl Emniyet Müdürü

Merkez birimlerden il emniyet müdürlüğüne atananlar:

Serdar Büyükleblebici (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı) Gaziantep İl Emniyet Müdürü

Ali Süllü (Personel Başkanı) Denizli İl Emniyet Müdürü

Gökhan Demirtola (Dış İlişkiler Daire Başkanı) Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü

Yusuf Topcan (Terörle Mücadele Daire Başkanı) Yalova İl Emniyet Müdürü

Polis başmüfettişliğinden il emniyet müdürlüğüne atananlar ise şöyle:

Ali Erkan Aktaşgül Amasya İl Emniyet Müdürü

Bülent Gürcan Bartın İl Emniyet Müdürü

Yusuf Fatih Atay Batman İl Emniyet Müdürü

Ayhan Karaduman Bayburt İl Emniyet Müdürü

Mehmet Darendeli Bingöl İl Emniyet Müdürü

Hikmet Ataman Bitlis İl Emniyet Müdürü

Gökhan Dedebağı Burdur İl Emniyet Müdürü

Esat Feryadi Doköz Erzincan İl Emniyet Müdürü

Mahmut Ay Erzurum İl Emniyet Müdürü

Mehmet Yüksel Gümüşhane İl Emniyet Müdürü

Nihat Özen Hatay İl Emniyet Müdürü

Eraslan Er Iğdır İl Emniyet Müdürü

Osman Tınmazol Karabük İl Emniyet Müdürü

Mustafa Çakır Kırklareli İl Emniyet Müdürü

Arslan Bağrıaçık Kilis İl Emniyet Müdürü

Arif Hakan Tandoğan Kütahya İl Emniyet Müdürü

Mustafa Varol Mardin İl Emniyet Müdürü

Cemal Dalman Muş İl Emniyet Müdürü

Sinan Dallı Nevşehir İl Emniyet Müdürü

Yavuz Doğan Şırnak İl Emniyet Müdürü

Kenan Şengül Tokat İl Emniyet Müdürü

ŞIRNAK YENİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Şırnak yeni İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan oldu. Yavuz Doğan hakkında bilgiler paylaşıldığında sayfamız güncellenecektir.