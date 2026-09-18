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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs’tan Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

  • Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs'tan Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
  • Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturması kapsamında Uğur dahil 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ve Hasan Ataman Yıldırım, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs’tan Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

KIBRIS'TA GÖZALTI KARARINI ÖĞRENDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun ölümünün gerçekleştiği dönemde görev yapan kişiler ile koğuş arkadaşlarına yönelik işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hasan Atilla Uğur’un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Uğur’un kararın verildiği sırada Kıbrıs’ta bulunduğu öğrenildi. Uğur, yaptığı açıklamada İstanbul’a dönerek ifade vereceğini belirtmişti.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜNDE HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Kıbrıs’tan Türkiye’ye dönen Hasan Atilla Uğur’un uçağı saat 23.36’da İstanbul Havalimanı’na indi. Pasaport kontrolünün ardından Uğur, jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Hasan Atilla Uğur'un ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenildi.

SORUŞTURMADA 4 İSİM İÇİN İŞLEM

Soruşturma kapsamında Uğur’un yanı sıra eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu’nun diğer koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında da gözaltı kararı verildi. Bu üç isim İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Hasan Atilla Uğur, aynı zamanda 2 aydır Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu olan Babala TV'nin kurucusu ve sunucu Oğuzhan Uğur'un da babası.

KOZİNOĞLU 2011'DE CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma yıllar sonra yeniden gündeme gelirken, son operasyonla birlikte dönemin cezaevi sürecinde görev yapan isimler ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları da soruşturma kapsamına alındı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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