Yasemin Kay Allen kiminle evlendi? Yasemin Kay Allen'in eşi Erdal Kaya kimdir? Erdal Kaya ne iş yapıyor, FBI ajanı mı?

Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisindeki etkileyici performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Yasemin Kay Allen, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay, Erdal Kaya ile birleştiren Allen, sade ama anlam dolu bir törenle nikah masasına oturdu. Peki, Yasemin Kay Allen'in eşi Erdal Kaya kimdir? Erdal Kaya ne iş yapıyor, FBI ajanı mı? İşte evlilikleri ve Erdal Kaya hakkında merak edilen detaylar…

YASEMİN KAY ALLEN KİMİNLE EVLENDİ?

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, 2024 yılında başlayan aşklarını 24 Ocak 2026'da resmileştirdi. İlişkileri boyunca zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çift, tüm iniş çıkışlara rağmen birlikteliklerini güçlü bir şekilde sürdürdü.

Allen'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar, evlilik sonrası mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Özellikle eşine sarıldığı kareleri "Isırmalık" notuyla paylaşması, hayranlarının ilgisini çekti ve çiftin uyumunu gözler önüne serdi.

Sade bir törenle gerçekleştirilen nikah, çiftin özel hayatına verdikleri önemi ve samimiyetini de yansıtıyor. Las Vegas'ta gerçekleşen bu özel an, Yasemin Kay Allen'in hayatındaki yeni dönemin başlangıcı oldu.

YASEMİN KAY ALLEN'İN EŞİ ERDAL KAYA KİMDİR?

Erdal Kaya, kariyeriyle olduğu kadar özel yaşamıyla da dikkat çeken bir isim. Eski FBI ajanı olarak tanınan Kaya, disiplinli ve güvenilir kişiliğiyle tanınıyor. Yasemin Kay Allen ile ilişkisi 2024 yılında başlamış olan Kaya, bu süreçte medyanın ilgi odağı haline geldi.

Çiftin ilişkisi, zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle magazin gündemini meşgul etse de, birbirlerine olan bağlılıkları evlilikle taçlandı. Erdal Kaya'nın FBI geçmişi, ilişkilerini daha da merak uyandıran bir hale getiriyor.

ERDAL KAYA NE İŞ YAPIYOR?

Erdal Kaya, uzun yıllar FBI ajanlığı yapmış bir profesyonel olarak tanınıyor. Bu kariyer, onun disiplinli, analitik ve detaylara önem veren bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. Allen ile evliliği sonrasında sosyal medya paylaşımlarında daha çok özel hayatına odaklanan Kaya, profesyonel geçmişiyle de zaman zaman dikkatleri üzerine çekiyor.