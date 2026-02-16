Siyasi gündemde yeniden tartışma konusu olan Yaşar Yıldırım Mansur Yavaş olayı, MHP ve CHP arasındaki gerilimi gözler önüne serdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türk Eğitim-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CHP yönetimini hedef aldı. Peki, Yaşar Yıldırım Mansur Yavaş olayı nedir? Detaylar...

YAŞAR YILDIRIM MANSUR YAVAŞ OLAYI NEDİR?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP yönetimini hedef alan açıklamalarıyla gündeme geldi. Türk Eğitim-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Yıldırım, özellikle Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasına dair süreci gündeme taşıdı ve dosyalar üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı "birinci şüpheli" olarak işaret etti.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAŞAR YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

Türk Eğitim-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Yaşar Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içi tasfiye sürecini eleştirdi. Yıldırım, kürsüde gösterdiği dosyalar üzerinden özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kol kola geldiler, nereye gideceğini iyi bilmesi lazım. Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayağının altından çekilecek."

"Sayın Özel kendine Niğde otobanı gibi yol açtı. Takdir Türk milletinin."

Bu sözlerle Yıldırım, CHP yönetiminin ve Özel'in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde yürüttüğü tasfiye sürecini eleştirdi.

CHP'DEN YANIT

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Emir, şunları söyledi:

"Yargıyı kontrol eden sizsiniz. Kumpas dosyalarını açan sizsiniz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye gönderen sizsiniz. Şimdi de ABB Başkanımız Mansur Yavaş'ı mı hedef gösteriyorsunuz?"

"Kendi elinizle kurduğunuz kumpasların sorumluluğunu Genel Başkanımız Özgür Özel'e yıkmaya çalışıp kurnazlık yapacağınızı mı sanıyorsunuz?"

"Yargı eliyle yaptığınız siyasi operasyonları CHP içi hesaplaşma gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nu siz tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da siz hedef gösteriyorsunuz. CHP ise bir ve bütündür ve tüm yol arkadaşlarının arkasındadır!"