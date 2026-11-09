Yas ilan edildi mi? İzmir fabrika patlaması için milli yas ilan edildi mi?

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İzmir Aliağa'daki fabrika patlaması nedeniyle milli yas ilan edilmedi. Cumhurbaşkanlığı ya da ilgili makamlardan bu yönde bir açıklama yapılmadı. İzmir'de yerel yas ilan edildiğine ilişkin bir duyuru da bulunmuyor. İşte patlamanın ardından yas ilanına ilişkin merak edilenler.

YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Hayır, İzmir'deki fabrika patlaması nedeniyle yas ilan edilmedi. Haberin hazırlandığı saatlerde Cumhurbaşkanlığı'ndan ya da İzmir Valiliği'nden yas ilanına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İZMİR FABRİKA PATLAMASI İÇİN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlama için milli yas ilan edilmedi. Milli yas kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından alınıyor ve Resmi Gazete ya da Cumhurbaşkanlığı açıklamasıyla duyuruluyor. Şu ana kadar bu yönde bir karar açıklanmadı.

İZMİR'DE YEREL YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

İzmir'de yerel yas ilan edildiğine ilişkin bir duyuru bulunmuyor. Yerel yas kararları genellikle valilikler ya da belediyeler tarafından açıklanıyor. İzmir Valiliği'nden ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bu yönde bir açıklama yapılmadı.

İZMİR FABRİKA PATLAMASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, durumu ağır olan bir yaralının daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların tedavisi hastanelerde sürüyor.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edildiğinde yurt genelinde ve yurt dışı temsilciliklerde bayraklar yarıya indiriliyor. Yas süresince eğlence programları, konserler ve kutlamalar iptal edilebiliyor. Televizyon kanalları da yayın akışlarında değişikliğe gidebiliyor.

10 KASIM'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK Mİ?

Yarın, 10 Kasım'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle kamu kurumlarında ve okullarda bayraklar zaten yarıya indirilecek. Bu uygulama, her yıl Atatürk'ü anma günü kapsamında yapılıyor ve patlamayla ilgili bir yas kararı anlamına gelmiyor.

PATLAMAYLA İLGİLİ YAYIN YASAĞI VAR MI?

Patlamayla ilgili yayın yasağı getirildiği bildirildi. Vatandaşların resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.