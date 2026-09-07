İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası'nın başvuru ve destek şartları yakından takip ediliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler özellikle başvuru süresinin devam edip etmediğini araştırırken, programın güncel bitiş tarihi ve olası uzatma kararı gündemdeki yerini koruyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI UZATILDI MI? YENİ TARİH BELLİ OLDU

İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlara önemli finansman desteği sağlayan Yarısı Bizden Kampanyası hakkında beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yıl sonunda sona ermesi planlanan kampanyanın süresinin uzatıldığını duyurdu. Böylece kampanyadan yararlanmak isteyen İstanbullular için başvuru ve dönüşüm sürecinde yeni bir dönem başlamış oldu.

Peki, Yarısı Bizden Kampanyası uzatıldı mı, Yarısı Bizden Kampanyası ne zaman bitiyor? Daha önce 31 Aralık 2026'da sona ermesi planlanan kampanyanın yeni bitiş tarihi 31 Aralık 2027 olarak açıklandı. Kararla birlikte vatandaşlar gelecek yıl da kampanyanın sunduğu hibe, kredi ve taşınma desteğinden yararlanabilecek.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

22 Şubat 2024'te hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası'nın süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre kampanyanın yeni son başvuru tarihi 31 Aralık 2027 oldu.

İstanbul'daki riskli yapıların dönüştürülmesini hızlandırmayı amaçlayan kampanya kapsamında bugüne kadar çok sayıda bağımsız bölümün dönüşüm süreci başlatıldı. Hükümet, kampanyayla İstanbul'da daha fazla vatandaşın güvenli konutlara kavuşmasını hedefliyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA NE KADAR DESTEK VERİLİYOR?

Kampanya kapsamında konutlar için bağımsız bölüm başına 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Böylece konut başına sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin TL'ye kadar çıkıyor.

İş yerleri için ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Taşınma desteği, dönüşüm sırasında konutta kimin yaşadığına göre belirleniyor. Konutta kiracı bulunması halinde taşınma yardımı kiracıya, ev sahibi oturuyorsa veya konut boşsa ev sahibine ödeniyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yarısı Bizden Kampanyası İstanbul'un tüm ilçelerinde uygulanıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için yeni projede yapılacak toplam inşaat alanının, otopark ve sığınaklar hariç olmak üzere eski yapının toplam alanının 1,5 katını aşmaması gerekiyor.

Dönüşüm sürecinin başlayabilmesi için bağımsız bölüm sahiplerinin yüzde 50+1 çoğunlukla karar alması yeterli oluyor. Ardından Bakanlık tarafından lisans verilen müteahhitlik firmalarıyla yeni binanın yapımına ilişkin anlaşma yapılması gerekiyor.

Binanın riskli olduğunun tespit edilmesinin ardından yıkım ve yeniden yapım süreci başlatılıyor. Hak sahipleri, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından belediyeye başvurarak hibe ve kredi desteğinden faydalanabiliyor.

YARISI BİZDEN KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Kampanya kapsamında sağlanan kredi desteğinde geri ödeme, yapı ruhsatının alınmasından iki yıl sonra başlıyor. Hak sahiplerine 10 yıl vade imkanı sunuluyor.

Geri ödemenin ilk yılında herhangi bir faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllarda ise borç tutarı enflasyon oranının yarısı kadar güncelleniyor. Ayrıca kredi değerlendirmesinde gelir veya kredi puanı gibi kriterler dikkate alınmıyor.

BİRDEN FAZLA EVİ OLANLAR DA YARISI BİZDEN'DEN FAYDALANABİLİYOR MU?

Birden fazla konutu bulunan hak sahiplerine diğer konutları için hibe desteği verilmiyor. Ancak konut başına 1 milyon 750 bin TL kredi desteği sağlanabiliyor. İş yerleri için de bağımsız bölüm başına 875 bin TL kredi imkanı bulunuyor.

Ada bazında birden fazla binanın birlikte dönüşüme girmesi halinde ise alan bazlı dönüşüm modeli uygulanabiliyor. Bu model kapsamında dönüşüm süreci Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda TOKİ veya Emlak Konut GYO tarafından yürütülebiliyor.

BAKANLIK ÖDEMELERİ NASIL YAPIYOR?

Yarısı Bizden Kampanyası'nda hibe ve kredi ödemeleri vatandaş yerine yüklenici firmalara, inşaatın ilerleme aşamalarına göre gerçekleştiriliyor.

İnşaatın başlamasıyla yüzde 30, taşıyıcı sistemin tamamlanmasıyla yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30 ve yapı kullanım izin belgesinin alınmasının ardından kalan yüzde 10'luk ödeme yapılıyor.

Bu uygulamayla hem vatandaşların hem de yüklenici firmaların dönüşüm sürecinde finansman konusunda daha güvenli bir ortamda ilerlemesi amaçlanıyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDEN UZATILDI?

Kampanyanın 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılması, İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünün hızlandırılması açısından önem taşıyor. Daha önce 2026 sonunda tamamlanması planlanan program sayesinde hak sahiplerinin dönüşüm sürecine dahil olması için ek süre sağlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya kapsamında İstanbul'da milyonlarca vatandaşı güvenli yuvalarına kavuşturmayı hedeflediklerini belirtirken, yeni süreyle birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği mesajını verdi.