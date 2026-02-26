Haberler

Yarın okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma okul yok mu?

Yarın okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma okul yok mu?
Güncelleme:
"Yarın okullar tatil mi?" sorusu 27 Şubat Cuma günü için milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Hava durumu, valilik açıklamaları ve resmi duyurular yakından takip edilirken, 27 Şubat Cuma okul var mı, dersler yapılacak mı soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi.

27 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Yarın okul yok mu?" sorusuna yanıt ararken, gözler resmi makamlardan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Okullar tatil mi, dersler iptal edildi mi sorularının yanıtı haberimizde.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da Çarşamba akşamı itibarıyla başlayan yağışların bazı ilçelerde etkisini artırması bekleniyor. İstanbul Valiliği, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de zaman zaman karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı görülebileceğini bildirdi.

Ancak mevcut bilgilere göre İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor.

Yarın okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma okul yok mu?

27 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler tarafından eğitime ara verildiği duyuruluyor. Bu nedenle farklı şehirlerde yaşayan öğrenciler ve veliler, kendi illerine ilişkin açıklamaları yakından izliyor.

Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre yeni değerlendirmeler yapılabileceğini belirtiyor. Valiliklerden resmi bir tatil kararı gelmesi durumunda gelişmeler anlık olarak güncellenecek. Okulların tatil olup olmadığına dair en net bilgi, illerin valilikleri tarafından yapılan duyurularla belli olacak.

Yarın okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma okul yok mu?

27 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Afyonkarahisar

Uşak

Kütahya

Isparta

Ankara

Eskişehir

Kayseri

Konya

Bolu

Kastamonu

Rize

Samsun

Tokat

Trabzon

Ağrı

Erzurum

Malatya

Van

