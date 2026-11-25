Yarın okullar tatil mi, 26 Kasım Perşembe okul var mı soruları gün boyunca en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Kasım Perşembe günü için henüz herhangi bir ilde valilikler tarafından okul tatili duyurusu yapılmadı. Eğitim öğretim tüm illerde normal şekilde devam edecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde valilikler tarafından duyuruluyor.

26 KASIM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

26 Kasım Perşembe günü için henüz herhangi bir ilde tatil kararı açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullarda eğitim öğretim normal şekilde sürecek. Olumsuz hava koşullarından etkilenen illerde valiliklerin akşam saatlerinde yapacağı açıklamalar takip ediliyor.

HANGİ İLLERDE SARI KOD UYARISI VAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Çarşamba için 20 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller şöyle:

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Van.

Yağışlı sistemin 26 Kasım Perşembe günü büyük ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak doğu illerinde kar yağışı ve buzlanma riskinin sürmesi öngörülüyor.

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da 26 Kasım Perşembe günü için henüz tatil kararı açıklanmadı. Kentte kar yağışı ile gece saatlerinde sıfırın altında sıcaklıklar bekleniyor. Palandöken'de gece sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Erzurum Valiliği'nden yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİYOR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il ve ilçe bazında valilikler ve kaymakamlıklar karar veriyor. Kararlar genellikle bir gün önceden akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde valiliklerin resmi internet siteleri ve resmi hesapları üzerinden duyuruluyor. Veliler ve öğrencilerin, yaşadıkları ilin valiliğinden yapılacak açıklamaları takip etmesi öneriliyor.