Yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı şimdilik hayır. 25 Kasım Çarşamba günü için şu ana kadar hiçbir valilik ya da kaymakamlıktan okulların tatil edildiğine dair bir duyuru gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre yarın tüm illerde okullar açık olacak ve normal ders programı uygulanacak. Ancak hava koşullarının kötüleşmesi halinde il ve ilçe bazında tatil kararı alınabileceği için resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, yarın okullar tatil değil. 25 Kasım Çarşamba günü için ülke genelinde ya da herhangi bir ilde açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin yarın okula gitmesi gerekiyor.

25 KASIM ÇARŞAMBA OKUL YOK MU?

25 Kasım Çarşamba günü okul var. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu illerde dahi valiliklerden ya da kaymakamlıklardan eğitime ara verildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Olası bir tatil kararı, valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

HANGİ İLLERDE SARI KODLU UYARI VAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıya göre Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Samsun'da 24 ve 25 Kasım tarihlerinde kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Antalya, Kastamonu, Nevşehir, Sivas, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Bartın için de 24 Kasım'da kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı.

Sarı kodlu uyarılarda sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Sarı kodlu uyarı tek başına okulların tatil olduğu anlamına gelmiyor. Tatil kararı ancak valilik ya da kaymakamlık tarafından ayrıca duyurulursa geçerli oluyor.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar karar veriyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde açıklanıyor. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin bulundukları ilin valiliği ile ilçe kaymakamlığının resmi hesaplarını akşam ve sabah saatlerinde kontrol etmeleri öneriliyor.

OKULA GİDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yağışlı ve soğuk havada okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları, kalın ve katmanlı giyinmeleri öneriliyor. Gece sıcaklıklarının sıfıra yaklaştığı bölgelerde sabah saatlerinde buzlanma riski bulunuyor. Servis ve özel araç kullanan sürücülerin de kaygan yollarda hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini artırmaları gerekiyor.