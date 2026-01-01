Yarın okullar tatil mi? 2 Ocak İstanbul'da yarın okullar tatil mi son dakika!

2 Ocak 2026 Cuma günü için yurt genelinde hava durumu ve eğitimle ilgili kararlar gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle İstanbul'da öğrenciler, veliler ve öğretmenler resmi makamların açıklamalarını yakından izliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla okulların tatil edildiğine dair İstanbul Valiliği tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Valilikten şu ana kadar gelen herhangi bir duyuruda, kent genelinde eğitime ara verileceğine ilişkin bir karar paylaşılmadı. Bu nedenle mevcut durumda eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edecek.

Valiliklerin kar tatili kararlarını genellikle hava koşullarının seyrine göre akşam saatlerinde açıkladığı biliniyor. İstanbul'da 1 Ocak'ta görülen karla karışık yağmur ve hafif kar yağışının ardından hava şartlarında toparlanma yaşanırken, ulaşımda ciddi bir aksama beklentisi paylaşılmadı. Sabah saatlerinde yer yer buzlanma ihtimali bulunsa da, bu durum için alınmış bir tatil kararı yer almıyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un paylaştığı tahminlere göre İstanbul'da 2 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yoğun bir yağış öngörülmezken, sıcaklıkların en düşük 1-2 derece, en yüksek ise 8-9 derece civarında seyredeceği bildiriliyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 1 dereceye kadar düşmesi nedeniyle sabah erken saatlerde hafif buzlanma riski bulunuyor.

Rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkileyecek bir hava olayı tahmini paylaşılmadı. Bu veriler doğrultusunda İstanbul için eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir son dakika kararı duyurulmadı. Yetkililerden yeni bir açıklama gelmediği sürece okullarda eğitim devam edecek.

OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK 2026!

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Bartın, Ağrı, Adıyaman, Batman, Siirt, Kahramanmaraş, Şırnak, Gümüşhane, Elazığ, Hakkari, Malatya, Kars, Gaziantep, Çorum, Düzce, Bolu, Amasya, Muş, Yozgat, Sivas, Tokat ve Zonguldak'ta okullar için tatil kararları açıklandı. Bu illerde olumsuz hava koşullarının ulaşımı ve günlük hayatı etkilemesi nedeniyle eğitime geçici olarak ara verildi.

İstanbul ise bu iller arasında yer almıyor. Kentte hava koşullarının diğer bölgelere kıyasla daha ılımlı seyretmesi ve resmi makamlar tarafından alınmış bir tatil kararının bulunmaması nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim öğretim faaliyetleri normal takvimine uygun şekilde sürüyor. Yarıyıl tatilinin ise Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacağı ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona ereceği bildiriliyor.