Yarın okullar tatil mi, 12 Kasım Perşembe okul yok mu?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takviminde 12 Kasım Perşembe günü için planlanmış bir tatil bulunmuyor. Ancak bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İşte 12 Kasım Perşembe günü okulların durumu ve Kasım ara tatiline dair tüm detaylar.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde okullar açık. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre perşembe günü normal ders günü olarak yer alıyor. Valilik veya kaymakamlık tarafından tatil kararı açıklanmayan tüm il ve ilçelerde dersler olağan programa göre yapılacak.

12 KASIM PERŞEMBE OKUL YOK MU?

Türkiye genelinde 12 Kasım Perşembe günü okul var. Yalnızca Antalya'nın 7 ilçesinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde de dersler tamamen durdurulmuyor, uzaktan eğitimle devam ediyor.

ANTALYA'DA 12 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği, COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde 7 ilçede yüz yüze eğitime ara verdi. Karar kapsamındaki ilçeler şöyle:

Aksu

Döşemealtı

Kepez

Konyaaltı

Manavgat

Muratpaşa

Serik

Bu ilçelerdeki resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda dersler iki gün boyunca uzaktan yapılacak. Okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de bu tarihlerde çalışmayacak. Yeni bir karar alınmaması halinde 13 Kasım Cuma günü bu ilçelerde yüz yüze eğitime dönülecek. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise yüz yüze eğitim sürüyor.

İSTANBUL'DA 12 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 12 Kasım Perşembe günü için eğitime ara verildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı. İstanbul Valiliği'nden yeni bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda dersler normal programa göre devam edecek.

ANKARA'DA 12 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Başkentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına rağmen Ankara Valiliği kar tatili kararı almadı. Ankara'da 12 Kasım Perşembe günü resmi ve özel tüm okullarda eğitim normal şekilde sürecek.

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Şu an itibarıyla 12 Kasım Perşembe günü için kar yağışı nedeniyle il genelinde okulları tatil eden bir valilik kararı bulunmuyor. Van'da 9 Kasım Pazartesi günü bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verilmişti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınabilecek yeni kararlar, valilik ve kaymakamlıkların resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Bu tür kararlar genellikle akşam saatlerinde açıklandığından velilerin resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatil öncesi son ders günü 13 Kasım Cuma olacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi ile 22 Kasım Pazar arasında 9 gün tatil yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.