Yarın kar yağacak mı? 19 Ocak kar ne zamana kadar devam edecek?

Kışın etkisini hissettiren kar yağışı, hava durumunu yakından takip edenleri gündemin başına taşıdı. Peki, kar ne zamana kadar sürecek, yarın da devam edecek mi? Hangi iller beyaza bürünecek ve yağışların şiddeti nasıl olacak? Meteorolojik uyarılar ve güncel tahminler, tüm detaylarıyla haberin devamında yer alıyor.

KAR NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı bugünden itibaren bazı bölgelerde etkili olacak ve özellikle iç ve doğu kesimlerde Salı gününe kadar yer yer devam edebilir. Batı ve güney illerinde ise kar kısa süreli ve hafif geçişler şeklinde olacak.

YARIN KAR YAĞACAK MI?

Yarın, yani 20 Ocak Salı günü, özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege'de ise genellikle bulutlu ve zaman zaman karla karışık yağmur ihtimali var.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan

İç Anadolu: Kayseri, Sivas, Yozgat

Karadeniz'in iç kesimleri: Tokat, Amasya, Çorum

Batı ve Marmara: Hafif geçişler İstanbul, Bursa, Balıkesir çevresinde

YAĞIŞ ŞİDDETLİ OLACAK MI?

Genel olarak, kar yağışı özellikle doğu ve iç bölgelerde orta şiddette olacak. Batı illerinde ise yağış hafif ve kısa süreli, yoğun kar beklenmiyor. Ulaşımda aksamaları önlemek için sürücüler dikkatli olmalı, yüksek rakımlı bölgelerde ise çığ riski ve buzlanma göz önünde bulundurulmalı.

İstersen, ben sana harita üzerinde hangi illerde yoğun kar beklendiğini gösterecek bir görselle birlikte detaylı tahmin listesi de hazırlayabilirim. Bunu yapmamı ister misin?