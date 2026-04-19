Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve eğitim camiasını derinden etkileyen olayların ardından, gözler yeniden bölgedeki eğitim-öğretim sürecine çevrildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Kahramanmaraş’ta 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma günlerinde okulların tatil edilmesi kararı alınmıştı. Bu karar, hem öğrencilerin hem de velilerin güvenliğini önceleyen bir adım olarak değerlendirilmişti. Peki, yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 20 Nisan Pazartesi Kahramanmaraş'ta okul var mı, yok mu? Detaylar...

YARIN KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Söz konusu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve yerel idareler, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması için çeşitli çalışmalar başlattı. Özellikle okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi, giriş-çıkış kontrollerinin sıkılaştırılması ve risk değerlendirmelerinin yapılması gibi adımlar kamuoyuna yansıdı.

Şu an itibarıyla resmi kaynaklar tarafından yarına ilişkin yeni bir tatil kararı açıklanmış değildir. Bu nedenle eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda nihai kararın yalnızca Kahramanmaraş Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları ile netleşeceği vurgulanmaktadır.

20 NİSAN PAZARTESİ KAHRAMANMARAŞ'TA OKUL VAR MI, YOK MU?

Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de 20 Nisan Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağıdır. “20 Nisan Pazartesi Kahramanmaraş’ta okul var mı yok mu?” sorusu, özellikle hafta sonuna girilirken daha da yoğun şekilde araştırılmaktadır.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ardından alınan geçici tatil kararının yalnızca 16 ve 17 Nisan günlerini kapsadığı biliniyor. Bu kapsamın dışında kalan 20 Nisan Pazartesi için ise şu ana kadar Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılmış resmi bir tatil açıklaması bulunmamaktadır.

Bu durum, mevcut koşullar çerçevesinde eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam edeceği yönünde bir beklenti oluştursa da, kesin bilgi için resmi açıklama beklenmesi gerekmektedir. Özellikle olağanüstü durumlarda valilikler, güncel güvenlik değerlendirmelerine göre son dakika kararları alabilmektedir.