Yalova DEAŞ operasyonu SON DAKİKA! Yalova'da neden çatışma çıktı? Yalova'daki çatışmada ölü var mı?

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen planlı operasyon sırasında çıkan silahlı çatışma, kent genelinde geniş güvenlik önlemlerinin alınmasına neden oldu. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merkeze bağlı Elmalık köyünde bir adrese gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelilerin polise ateş açması üzerine çatışma çıktı. Gece saat 02.00 sularında başlayan olayın saatler boyunca sürdüğü bildirildi. Peki, Yalova'da neden çatışma çıktı? Yalova'daki çatışmada ölü var mı? Detaylar...

YALOVA ÇATIŞMA SON DAKİKA!

Yalova'da yaşanan çatışma, güvenlik kaynakları tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı bir operasyon olarak doğrulandı. Emniyet birimlerinin istihbarata dayalı çalışmaları sonucu belirlenen adrese yapılan baskında, içeride bulunan şüphelilerin uzun namlulu silahlarla polise ateş açtığı öğrenildi.

Çatışmanın başlamasıyla birlikte bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Bursa'dan gelen Özel Harekât timleri operasyona destek verdi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturulurken, doğalgaz ve elektrik hatları tedbir amaçlı kesildi.

YALOVA'DA NEDEN ÇATIŞMA ÇIKTI?

Çatışmanın , Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen planlı operasyon sırasında çıktığı açıklandı. Elmalık köyünde bulunan bir eve yapılan operasyon esnasında, adresteki şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine silahlı çatışma yaşandı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Operasyon kontrollü şekilde devam etmektedir."

YALOVA'DAKİ ÇATIŞMADA ÖLÜ VAR MI?

Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre, Yalova'daki çatışmada can kaybı bulunmamaktadır. Çıkan silahlı çatışmada yaralanan 7 polis memurunun hastaneye kaldırıldığı, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelerde hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.