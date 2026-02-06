Yakup Asarkaya kimdir? BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya kimdir?

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları duyuruldu. Atama kararlarıyla iki kritik kuruma yeni atamalar yapıldı. Peki, Yakup Asarkaya kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre SGK Başkanlığı'na Yunus Elitaş getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığı'na ise Yakup Asarkaya atandı. Yakup Asarkaya kimdir? BDDK 2. Başkanı Yakup Asarkaya kimdir?

SGK VE BDDK'DA KRİTİK ATAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Yunus Elitaş, Yönetim Kurulu Üyeliğine Celallettin Sıvacı atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığı'na Yakup Asarkaya, Kurul Üyeliğine Olcay Yuran ve Raci Kaya atandı.

YAKUP ASARKAYA KİMDİR?

