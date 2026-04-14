İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Beyoğlu/Karaköy’de mısır tezgâhı işleten Alper Temel, son dönemde sosyal medyada yayılan görüntülerle birlikte geniş kitlelerin dikkatini çekmiştir. Turistlerin çektiği kısa videolar sayesinde bir anda viral hale gelen Temel, özellikle “yakışıklı mısırcı” etiketiyle anılarak dijital dünyada hızla popülerlik kazanmıştır. Peki, Yakışıklı mısırcı Alper Temel kimdir, ne kadar kazanıyor? Alper Temel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

YAKIŞIKLI MISIRCI ALPER TEMEL KİMDİR?

Sokak kültürünün doğal bir parçası olarak çalışan Alper Temel, günlük yaşamını Karaköy sahilinde sürdürürken farkında olmadan uluslararası bir ilgi odağı haline gelmiştir. Sosyal medya platformlarında yayılan içerikler, onun sıradan bir sokak satıcısı olmaktan çıkıp global bir fenomene dönüşmesine zemin hazırlamıştır.

Kullanıcı yorumlarına ve paylaşımlara göre Alper Temel’in dikkat çeken yönleri arasında doğal tavırları, samimi iletişimi ve fiziksel görünümü öne çıkmaktadır. Özellikle yabancı turistlerin ilgisiyle çekilen videolar, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak fenomenin ününü Türkiye sınırlarının dışına taşımıştır.

ALPER TEMEL NE KADAR KAZANIYOR?

Alper Temel’in gelirine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak sosyal medyada dolaşan iddialara göre, özellikle TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlar ve kullanıcıların gönderdiği sanal hediyeler sayesinde ciddi gelir elde ettiği öne sürülmektedir.

Bazı kaynaklarda yer alan iddialara göre, Temel’in ilk canlı yayınında yaklaşık 1 milyon TL civarında gelir elde ettiği konuşulmuştur. Bu rakamlar doğrulanmamış olmakla birlikte, sosyal medya ekonomisinin geldiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekicidir.

ALPER TEMEL KAÇ YAŞINDA?

Paylaşılan bilgiler doğrultusunda Alper Temel’in 25 yaşında olduğu belirtiliyor.

ALPER TEMEL NERELİ?

Alper Temel’in memleketi konusunda kesin ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Kendi yaşamının büyük bölümünü İstanbul’da geçirdiği ve Karaköy’de çalıştığı bilinmektedir. Bu nedenle kamuoyunda çoğunlukla “İstanbullu esnaf” olarak tanımlanmaktadır.

YAKIŞIKLI MISIRCI NASIL ÜNLÜ OLDU?

Alper Temel’in yükselişi, aslında tamamen tesadüfi bir sosyal medya etkisinin sonucudur. Karaköy sokaklarında mısır satarken bir turist tarafından çekilen kısa bir video, TikTok platformunda viral hale gelmiştir. Bu video, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşarak Temel’in hayatını değiştirmiştir.

Özellikle yabancı turistlerin ilgisi bu süreci daha da hızlandırmıştır. Rusya, İspanya, Romanya ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin Karaköy’e gelerek Temel’i görmek istemesi, onun ününü uluslararası boyuta taşımıştır.

Bu süreçte sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Temel’i sadece bir sokak satıcısı olmaktan çıkarıp bir “fenomen” haline getirmiştir.