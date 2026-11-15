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Migros mağazalarında satışa sunulan 3,6 kilogramlık dev Ülker Çikolatalı Gofret, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ürünün ortaya çıkmasını sağlayan paylaşımın sahibi Yahya Ülker'in kim olduğu, ne iş yaptığı, kaç yaşında olduğu ve serveti merak konusu oldu. Peki, Yahya Ülker kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Yahya Ülker kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

YAHYA ÜLKER KİMDİR?

Yahya Ülker, 1 Şubat 1993 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Ülker'in oğlu olan Yahya Ülker, iş dünyasında özellikle girişimcilik, teknoloji, inovasyon ve yatırım alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor. 2016 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ülker, eğitimini tamamladıktan sonra Londra ve İsviçre'de bankacılık ve bisküvi üretimi alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarda görev aldı.

2018 yılında Yıldız Holding bünyesinde çalışmaya başlayan Yahya Ülker, kariyerinin ilk döneminde Holding'in inovasyon şirketi Northstar Innovation'da görev yaptı. Üniversite-sanayi iş birlikleri ve inovasyon projelerinde aktif rol üstlenen Ülker, 2019 yılında kurduğu Yıldız Ventures ile girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

YAHYA ÜLKER NE İŞ YAPIYOR?

Yahya Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Holding'in global sakız ve şekerleme şirketi Continental Confectionery Company'de Murahhas Aza olarak çalışmalarını sürdürüyor.

2026 yılında Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'te Avrupa Bölge Başkanı (Managing Director, Europe) görevine atanan Ülker, şirketin Avrupa bölgesindeki faaliyetlerine liderlik ediyor. Bu kapsamda büyüme fırsatları, verimlilik ve iş performansının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütüyor.

Yahya Ülker'in girişimcilik ve teknoloji alanındaki diğer görevleri ve üyelikleri arasında şunlar bulunuyor:

Yıldız Ventures: 2019 yılında kurduğu girişimcilik ve yatırım şirketinde girişim inkübasyonu ve girişim sermayesi yatırımlarına odaklanan çalışmalara liderlik ediyor.

Q Angels: Türkiye'deki melek yatırımcı ağının kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Endeavor Türkiye: Girişimcilere startup mentorluğu yapıyor.

DEİK: Dijital Teknolojiler İş Konseyi üyeliği bulunuyor.

TÜSİAD: Üyeleri arasında yer alıyor.

Sabri Ülker Vakfı: Vakfın başkanlığını yürütüyor.

YAHYA ÜLKER KAÇ YAŞINDA?

1 Şubat 1993 doğumlu olan Yahya Ülker, 15 Kasım 2026 itibarıyla 33 yaşındadır.

YAHYA ÜLKER NERELİ?

Yahya Ülker'in doğum yeri İstanbul olarak biliniyor. Sabri Ülker'in hayat hikâyesini anlatan biyografik kaynakta, Ülker'in 1 Şubat 1993'te İstanbul'da dünyaya geldiği bilgisi yer alıyor.

YAHYA ÜLKER'İN SERVETİ NE KADAR?

Yahya Ülker'in kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış veya güvenilir kaynaklarca doğrulanmış güncel bir rakam bulunmuyor. Bu nedenle Ülker'in mal varlığı ya da toplam serveti hakkında kesin bir miktar vermek mümkün değil.

Yahya Ülker'in ailesinin iş dünyasındaki konumu ve Yıldız Holding bünyesinde üstlendiği görevler zaman zaman servetine ilişkin merak uyandırsa da babası Murat Ülker'in servetiyle Yahya Ülker'in kişisel mal varlığını birbirinden ayırmak gerekiyor.

YAHYA ÜLKER'İN EŞİ KİM?

Yahya Ülker, iş insanı Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince ile evlidir. Çift, 29 Mart 2019 tarihinde İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda aile arasında düzenlenen törenle nikâh masasına oturdu. Yahya Ülker ve Hatice Tamince'nin düğün töreni ise 6 Nisan 2019'da Dubai'de gerçekleştirildi.

Hatice Tamince, Rixos otellerinin sahibi olarak tanınan iş insanı Fettah Tamince'nin kızıdır. Evlilikleriyle birlikte Ülker ve Tamince aileleri de dünür oldu.

YAHYA ÜLKER NEDEN GÜNDEM OLDU?

Yahya Ülker, sosyal medya hesabından verdiği bir sözün yerine getirilmesiyle yeniden gündeme geldi. Ülker, takipçilerinden paylaşımına 1 milyon beğeni gelmesi halinde dev Ülker Çikolatalı Gofret'in üretilerek satışa sunulacağını duyurmuştu.

Paylaşımın hedeflenen beğeni sayısına ulaşmasının ardından üretim süreci hayata geçirildi. Yaklaşık 3,6 kilogram ağırlığındaki dev Ülker Çikolatalı Gofret, Migros mağazalarında satışa sunuldu. Alışılmış gofret boyutlarının oldukça üzerinde olan ürün, marketlerdeki görüntüleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.